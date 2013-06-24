Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив про виділення коштів на компенсації за знищене житло від Банку Розвитку Ради Європи. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«+100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло від Банку Розвитку Ради Європи. Відповідне рішення ухвалила Адміністративна рада Банку, тривають перемовини щодо підписання Рамкової кредитної угоди», - зазначив він.

За словами Віце-прем’єр-міністра, цієї суми вистачить для отримання понад 2 тисяч житлових сертифікатів для тих українців, чиє житло було знищене внаслідок російської військової агресії.

Олександр Кубраков також підкреслив, що від початку дії державної програми компенсацій подано більше 11 тисяч заявок, а з січня вже придбали нову домівку 1637 українські родини на загальну суму в 3,4 мільярда гривень: «Спільна робота великої урядової команди та міжнародних партнерів для відновлення України».