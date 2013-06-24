На зустрічі зі Спеціальним представником, координатором Робочої Групи від Італії з питань відбудови та зміцнення стійкості України Давіде Ла Чечіліа команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури розповіла про основні пріоритети співпраці. У фокусі – захист та відновлення енергетичного сектору та розвиток співпраці в транспортній галузі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Давіде Ла Чечіліа представив перелік італійських компаній, які зацікавлені у відновленні та роботі в Україні.

«Залучення бізнесу до роботи України – один з важливих інструментів відновлення та економічної стійкості. Формат співпраці на рівні регіону, центральної влади та країни-партнера вже показав ефективність на прикладі Данії та Миколаївщини, впроваджуються спільні проекти Франції на Чернігівщині. Вже працюємо над створенням такого формату спільно з Італією з одним із українських регіонів», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

На зустрічі міністрів транспорту «Великої сімки» у Мілані, яка запланована на 11 квітня, Віце-прем’єр-міністр з відновлення — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков також планує представити потреби України у відновлення та запросити італійський бізнес долучитися до відновлення.