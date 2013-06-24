Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зустрівся з Федеральним міністром економічного співробітництва і розвитку Німеччини Свеньєю Шульце. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед головних тем перемовин – стабільна робота «Зернової ініціативи» в умовах саботажу росією роботи інспекційних груп у Босфорі.

Зокрема, через дії російської сторони Україна щомісяця недоекспортує як мінімум 3 мільйони тонн продовольства.

«Фактичний саботаж росією «Зернової ініціативи» ставить під загрозу базові принципи вільної торгівлі, свободи мореплавства та безпеки морських перевезень. Це виклик не тільки для України та гарантів «Зернової ініціативи» – ООН та Туреччини, але й для всього міжнародного правопорядку.

Спільно маємо посилювати тиск на росію для повного розблокування портів та усунення всіх перешкод для свободи мореплавства. Ми маємо позбавити її інструментів шантажу світової спільноти, адже від цього залежить не тільки економіка України, але й стабільність глобальної логістичної системи.

Сподіваємось на підтримку наших німецьких партнерів у цьому питанні. Разом можемо значно ефективніше протидіяти росії та зрештою притягнути її до відповідальності за злочини проти України», – розповів Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Також Віце-прем’єр-міністр подякував німецькій колезі за підтримку в відновленні енергетичної інфраструктури. Зокрема, в грудні Уряд Німеччини вирішив надати 30 мільйонів євро на закупівлю необхідного для України обладнання.

Окрім цього, сторони обговорили підтримку громад в умовах війни. Німеччина вже фінансує кілька проектів, які зміцнюють сталість громад та муніципальних установ у сферах охорони здоров’я, соціальних питань та адміністративних послуг. Йдеться про закупівлі для лікарень та інших соціальних установ, базове обладнання для пункту розміщення ВПО та Пункту незламності в Одеській області.

Німецькі партнери висловили готовність збільшувати підтримку в цьому питанні.

«Ми раді співпрацювати з Німеччиною у відновленні та відбудові України. Перемога стане нашим спільним досягненням, досягненням партнерів, які мобілізували свої ресурси та прийшли на допомогу», – підсумував Олександр Кубраков.

Зустріч Міністрів відбулася 19 січня в рамках спільного візиту в Одеську область.