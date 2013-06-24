Грошова компенсація на придбання власного житла за трьома житловими програмами Мінветеранів вже надходить на власні рахунки ветеранів та родин загиблих Захисників і Захисниць. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це повідомив в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

“Це державні кошти з першого у цьому році траншу у 2,8 млрд грн. І 641 ветеран/ветеранка вже можуть обирати та купувати собі оселю. Це може бути квартира або на вторинному ринку, або на первинному, якщо вона введена в експлуатацію. Придбати житло необхідно упродовж року”, – поінформував очільник Мінветеранів.

Наступні 2,9 млрд грн Мінветеранів перерахує протягом декількох місяців. Загалом протягом 2024 року грошовою компенсацією від держави буде забезпечено понад 2500 ветеранів війни та членів родин загиблих.

“Житло – це “гаряче” питання, про яке йдеться на всіх зустрічах ветеранської спільноти, під час особистого спілкування й у поїздках регіонами. Саме тому команда Мінветеранів шукає альтернативні шляхи вирішення: державно-приватне партнерство, залучення приватних інвестицій у будівництво чи реконструкцію житла. Рухаємось. І незабаром будуть новини”, – наголосив Олександр Порхун.

Нагадаємо, у липні Мінветеранів перерахувало майже 2,8 млрд грндо місцевих бюджетів на виплату грошової компенсації на придбання житла.

Кошти отримають: