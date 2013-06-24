Мінветеранів разом із ветеранською спільнотою розробили проєкт створення ветеранських просторів, який планується масштабувати по всій Україні протягом 2024-2025 років. Концепцію представив виконуючий обов’язки Міністра у справах ветеранів Олександр Порхун під час панелі «Реабілітація жертв війни: медичний, психологічний та соціальний аспекти» в рамках другого Міжнародного саміту міст та регіонів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ветеранські простори стануть точкою входу для ветеранів і ветеранок, їхніх родин та сімей загиблих Захисників та Захисниць, де всі послуги та можливості будуть в одному місці:

- соціально-психологічна та спортивно-фізкультурна реабілітація;

- інформаційно-консультаційна підтримка;

- юридична допомога;

- фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб;

- навчання і перекваліфікація, бізнес-тренінги;

- дозвілля.

«Ми проаналізували проблематику та потреби і мова йде якраз про медичну, психологічну, юридичну, інформаційну, освітню потреби. Саме тому вбачаємо необхідність створення розгалуженої інклюзивної мережі ветеранських просторів, куди можна звернутися та швидко отримати необхідну інформацію, допомогу і врешті-решт просто провести час у колі своїх. Один простір з повним спектром послуг відповідно до потреб: отримати індивідуальну консультацію або пройти курс реабілітації всією родиною. Генерувати ідеї і реалізовувати. Отримувати знання і рухатися вперед», — зазначив Олександр Порхун.

Перший етап розвитку ветеранської інфраструктури передбачає створення просторів за міжрегіональним принципом – у Львові, Дніпрі, Одесі, Рівному. За приклад буде взятий відновлений після знищення зс рф на початку повномасштабного вторгнення Центр у Бородянці на Київщині, який наприкінці березня був відкритий разом із Президентом Володимиром Зеленським.

Обласний рівень – 20 центрів. Розбудова ветеранських просторів на рівні громад з населенням більше 20 тис. – 450 центрів.

«Проект амбітний, але це дійсно місця, яких потребує ветеранська спільнота і про які вони говорять чи не на кожній зустрічі. Це – фундамент. І яким буде дім, залежить від кожного з нас. Я звертаюся до міських голів та лідерів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів підтримати проект», – резюмував Олександр Порхун.

За даними Мінветеранів, наразі кількість ветеранів і ветеранок війни перевищує 1 млн осіб (УБД, учасники війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною). Ще близько 3,5 млн – це члени їхніх сімей та члени родин загиблих Захисників та Захисниць.