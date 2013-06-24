Цьогоріч Україна – у фокусі уваги Лондонського книжкового ярмарку, який відкрився 18 квітня в Olympia London. Це культурні інституції, які опікуються розвитком книговидання, видавці, друкарні, технологічні компанії, виробники паперу й супутніх товарів. У ярмарку беруть участь представники з понад 60 країн. Український павільйон – один з центральних на локації, а українські теми широко представлені у дискусійних панелях ярмарку. Про це повідомляє Урядовий портал.

З нагоди відкриття наймасштабнішої книжкової події перед учасниками та гостями заходу виступила перша леді України Олена Зеленська, а також Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Український Міністр у своєму відеозверненні подякував британцям за підтримку українців під час війни й за підтримку організаторам ярмарку і партнерам.

«Наші літератори, музиканти, художники, актори сьогодні відчувають себе повноважними амбасадорами культури, яка нарешті справедливо визнається повноправною частиною європейської культурної системи. Проте ми вибороли це право надзвичайно дорогою для себе ціною, – сказав Олександр Ткаченко. – Повертаючись до представлення української літератури у світі, хочу наголосити: Україна має гарний сильний голос. Ви почуєте його протягом всіх днів роботи Лондонського ярмарку. І я відкрито закликаю підтримати літературний голос України — купувати права на книжки українських авторів, перекладати і читати українське та про Україну».

Міністр підкреслив, що Україна, попри жахи війни, вже сьогодні працює над стратегією відновлення галузі культури, зокрема сфери бібліотек і підтримкою книговидання. На початку березня Уряд України схвалив Стратегію розвитку читання на 2023 – 2032 роки та операційний план її реалізації, розроблений Міністерством культури та інформаційної політики. Реалізація цієї Стратегії є складовою гуманітарної безпеки України шляхом підтримки та розвитку книжкової екосистеми.

Нагадаємо, найбільша книжкова подія продовжитьсядо 21 квітня. Концепція українського національного стенда на Лондонському книжковому ярмарку 2023 — «Sensitive Content». Цьогорічний стенд було реалізовано завдяки авторкам концепції Дар‘ї Білій та Софії Хупаловській, а також Українському інституту книги та партнерам. Це глибока інтерпретація переживань українців, пов'язаних з війною. Коли мешканцям різних країн важко навіть чути про війну, розв’язану росією проти України, українці, стали свідками того, що соціальні мережі почали позначати як «Sensitive Content». На українському стенді розміщена інсталяція — понівечені меблі з трьох українських бібліотек, атакованих російськими військами. Дизайнери замалювали меблі білою фарбою, щоб вони виглядали наче привиди, спогади про мирне життя. Стенд наче промовляє: «Світ має засвідчити ці злочини проти України, проти української культури й книжок». Станом на кінець березня 2023 року збитків зазнали 1373 об’єкти культурної інфраструктури. З них майже третина – зруйновані (514 – об’єктів), зокрема понад 528 бібліотек.