Віце-прем’єр-міністр України — Міністр національної єдності України Олексій Чернишов провів зустріч із Президентом Свiтового Конгресу Українців Павлом Гродом і Головою Місії СКУ в Україні Андрієм Шевченком. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Обговорили низку важливих питань. Зокрема, координацію з українськими громадами за кордоном, посилення національної ідентичності, залучення представників української діаспори до проектів на підтримку України.

Також обговорили ініціативи для посилення взаємодії між державою та діаспорою.

Особливу увагу під час зустрічі зосередили на множинному громадянстві.

«Наразі команда Міннац’єдності разом із профільним комітетом Верховної Ради та СКУ працює над редакцією відповідного законопроекту до другого читання», — розповів Віце-прем’єр-міністр.

Він зауважив, що зараз створюються всі умови для збереження звʼязку з українцями за кордоном, а також відновлення історичної справедливості та нових можливостей для діаспори, яка ніколи не відступалася від української ідентичності.

«Світовий Конгрес Українців є потужним партнером, який системно працює на глобальному рівні заради нашої держави. Дякую за активну позицію, підтримку і сталість у співпраці. Нас єднає спільне бачення — сильна та демократична Україна як центр тяжіння для всіх українців у світі», — резюмував Олексій Чернишов.