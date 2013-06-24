Створено Координаційний центр із питань управління регіонами, де ведуться або велися бойові дії, а також територіями, які були тимчасово окуповані. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Центр створено з метою об’єднати зусилля центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств та установ для оперативного реагування на виклики війни у прифронтових регіонах.

Основні завдання Координаційного центру:

Координація дій органів влади для забезпечення соціально-економічної стабільності, відновлення інфраструктури та підтримки населення постраждалих регіонів. Розв'язання питання воєнної логістики: забезпечення евакуаційних шляхів, узгодження роботи військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування та державних структур пов’язаних з управлінням регіонами, шляхом розробки ефективних механізмів і підходів. Удосконалення нормативно-правової бази з питань управління територіями, які зазнали наслідків бойових дій чи окупації. Головою Координаційного центру визначений Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

“У найближчий час проводимо перше засідання. Маємо максимально синхронізувати зусилля на всіх рівнях влади, щоб гарантувати ефективну підтримку людей, які живуть у прифронтових громадах, забезпечити підтримку війська, а також – гуманітарну допомогу та відновлення територій, постраждалих від війни”, – підкреслив Віце-прем’єр-міністр.

Заступником Голови Центру став начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

До складу Координаційного центру увійшли представники центральних органів влади, зокрема ключових міністерств – Мінрозвитку, МВС, Міноборони, Мінсоцполітики, МОН, а також начальники військових адміністрацій прифронтових регіонів: Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Запорізької, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Також залучено заступника Секретаря РНБО, представника Офісу Президента та народних депутатів України.