Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Віце-прем’єр-міністр Люксембургу — Міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Ксав’є Бетель підписали Меморандум про взаєморозуміння. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Заходи будуть реалізовувати в рамках Проекту «Підтримка відновлення Криворізького району», орієнтовний бюджет якого 50 мільйонів євро.

«У партнерстві з Великим Герцогством Люксембург ми розпочинаємо новий етап співробітництва. Він спрямований на розбудову регіональної та місцевої стійкості, створення передумов для подальшої відбудови та розвитку Криворізького району та міста Кривий Ріг. Меморандум продовжує Угоду про технічне та фінансове співробітництво між нашими країнами, яку ми уклали раніше в цьому році. Це свідчить про послідовну та невпинну підтримку Люксембургу у цей визначальний для України час», — наголосив Олексій Кулеба під час онлайн-підписання Меморандуму.

За словами Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, виконання Меморандуму підвищить якість управління процесом відновлення на місцях, створить нові робочі місця та стимулюватиме економічний розвиток району, надасть безпечну та якісну освіту для дітей та підвищить якість надання професійно-технічної освіти.

«Упевнений, що цей Меморандум відкриє нові можливості для обміну знаннями та досвідом. Що він дасть можливість будувати надійну та розвинену інфраструктуру, покращувати умови життя для місцевих жителів. Ця співпраця також є черговим кроком інтеграції України в європейську спільноту», — зазначив Олексій Кулеба.

Він подякував Великому Герцогству Люксембург за важливу підтримку України.

Меморандум про взаєморозуміння укладено між Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством закордонних та європейських справ, оборони, співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Великого Герцогства Люксембург, Виконавчим комітетом Криворізької міської ради та Криворізькою районною військовою адміністрацією.