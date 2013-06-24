Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів про низку важливих рішень Уряду, які дозволяють пришвидшити реалізацію програм із компенсації за зруйноване житло, підтримки внутрішньо переміщених осіб та відбудови інфраструктури. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед проектів – залучення 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на реалізацію програми компенсацій за знищене чи зруйноване житло. За ці кошти ще 3,5 тис. родин зможуть придбати нові домівки.

“Загалом в рамках державної програми єВідновлення виплати отримали більше 87 тис. родин – це сімʼї, які відремонтували пошкоджене житло. Більше ніж 7,6 тис. родин придбали власне житло замість зруйнованого.

Мінрозвитку постійно працює над масштабуванням програм компенсацій – за нашої ініціативи цьогоріч Уряд виділив 15 млрд грн для виплат за знищене чи пошкоджене житло для внутрішньо переміщених осіб.

Вже зараз програмою скористались більше 4 тис. родин, 1800 з яких – реалізували сертифікати та купили нове житло, інші сімʼї – знаходяться у пошуку житла і незабаром його придбають”, – зазначив Олексій Кулеба.

Також Віце-премʼєр-міністр з відновлення України нагадав, що 31 березня розпочалися виплати компенсацій для власників приватних будинків, які втратили житло внаслідок війни, і хочуть відновити дім на власній земельній ділянці. Перші 600 родин вже найближчий час отримають кошти для будівництва.

Окремо Олексій Кулеба повідомив, що 50 млн євро надасть Банк розвитку Ради Європи на запуск програми пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб.

“Це будуть пільгові кредити для ВПО з доходом нижче середнього, під 3% річних з мінімальним першим внеском. Середній розмір щомісячного платежу близько 10 тис. грн”, – розповів деталі Віце-премʼєр-міністр.

Серед рішень Уряду – 100 млн євро на реалізацію “Програми відновлення України ІІІ”, що фінансується Європейським інвестиційним банком.

“Цей проект допомагає підтримати регіони, які зазнали найбільших втрат від війни. Кошти будуть спрямовані на відновлення соціальної інфраструктури — шкіл, садочків, медичних закладів, модернізацію житлово-комунального господарства.

Окремий пріоритет — прифронтові громади, де потреба у відновленні найбільша.

Також у межах цього фінансування громади зможуть розпочати будівництво муніципального житла — сучасного, доступного, сталого.

Ще один важливий напрям — підтримка проектів реабілітації ветеранів.

Це комплексний підхід, який поєднує відбудову, соціальну підтримку та довгостроковий розвиток громад”, – розповів Олексій Кулеба.

У рамках попередніх двох етапів програми вже реалізується 225 проектів на суму понад 500 мільйонів євро.

За словами Міністра, ще 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку буде спрямовано на відновлення водопостачання та водовідведення. Це дасть змогу підтримати реконструкцію, модернізацію та розвиток критичної і соціальної водної інфраструктури в громадах.

“Завдяки підтримці міжнародних партнерів Україна отримує додаткові ресурси для реалізації ключових проектів у сфері відновлення.

Кожен із нових проектів — реальні зміни та підтримка для громад і людей, які постраждали від війни. Маємо чіткий план і надійних партнерів”, – підсумував Віце-премʼєр-міністр.