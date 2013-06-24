Експлуатацію артилерійського озброєння, його модернізацію з урахуванням досвіду бойових дій, навчання наших воїнів і розширення програм підготовки для різних військових спеціальностей. Ці питання обговорили під час зустрічі Міністр оборони України Олексій Резніков та Глава Міноборони Словацької Республіки Ярослав Надь. Про це повідомляє Урядовий портал.

Олексій Резніков подякував Уряду, особисто Ярославу Надю та народу Словаччини за передану військову допомогу ЗСУ, в тому числі – літаки Міг 29, які з іншими засобами захищатимуть наше небо.

«Словацька Республіка – одна з тих дружніх країн і наших сусідів, які щиро допомагають Україні і поважають наш суверенітет. Ми пам’ятаємо усі добрі справи з перших днів повномасштабної збройної агресії. Нині для нас також важливий напрямок – експлуатація та модернізація артилерійського озброєння, яке надає Словаччина. Серед пріоритетів – навчання наших воїнів та розширення програм підготовки. Ми цінуємо військову допомогу, яку надає нам народ Словацької Республіки для того, щоб Україна вистояла і перемогла у цій війні», – наголосив Міністр оборони України.

Олексій Резніков та Ярослав Надь поспілкувалися з воїнами ЗСУ. Представники іноземної делегації почули з перших вуст про досвід застосування західного озброєння, зокрема словацького виробництва, в бойових умовах.

Глава Міноборони Словацької Республіки висловив захоплення нашими військовослужбовцям та відзначив їх героїзм, відвагу й справжній бойовий дух.

«Словацька Республіка підтримує українське військо так, наскільки це сьогодні можливо. Як Міністр оборони, докладу максимум зусиль, щоб артилерійські системи вдосконалювалися, адже ми теж вивчаємо надану вами інформацію з фронтів війни. Це правда, що найкращий тест чи випробування – це поле бою. Бажаю усім українським воїнам сил, мужності і вірю, що Україна переможе, бо ви боретесь за правду, рідну країну, свої домівки та близьких. Весь світ з вами – мужніми українцями. І ми, словаки, зробимо все, щоб прискорити перемогу України», – запевнив Ярослав Надь.

За надання Україні всебічної допомоги під час збройної агресії росії та плідну співпрацю з українським оборонним відомством, Олексій Резніков нагородив Міністра оборони Словацької Республіки Ярослава Надя відзнакою МО України – медаллю «За розвиток військового співробітництва».

«Вірю, що наша подальша співпраця буде максимально ефективною. Переможемо разом країну-окупанта, бо тримаємо один фронт», – підкреслив Олексій Резніков.