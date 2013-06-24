Вході робочої поїздки в Одеську область 16 серпня Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев зустрівся з керівництвом Одеської військової адміністрації та представниками малого та середнього бізнесу, під час якого обговорив основні виклики, з якими стикається Одещина в умовах повномасштабного вторгнення та прогнози щодо економічного розвитку регіону, також йшлося про енергетичну та безпекову ситуацію, критичні потреби області напередодні зими. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До зустрічі з бізнесом доєдналися представники ЄС, щоб ознайомитись з особливостями роботи зернового коридору і станом портів. Особлива увага була приділена перспективним напрямам для залучення інвестицій в область – енергетиці, транспортній галузі, аграрному cектору та IT. Також йшлося про програми фінансування компаній від держави та міжнародних партнерів, в тому числі доступні в рамках інвестиційної програми Ukraine Facility.

«Уряд вдячний підприємцям, які продовжують працювати в умовах війни та докладають зусиль до відновлення країни. Уряд зі свого боку за допомоги міжнародних партнерів та донорів пропонує бізнесу програми підтримки, серед яких багато грантових програм, а також багато можливостей для залучення інвестицій у бізнес відкриває фінансовий інструмент Ukraine Facility обсягом у 9,3 млрд євро. Крім того, бізнес очікує на прийняття Стратегії відновлення МСП до 2027 року, метою якого є розв'язання нагальних проблем малого та середнього бізнесу в Україні. За координації та підтримки представників різних країн та фінансових інституцій, які об’єднані у Альянс стійкості МСП, документ буде прийнятий найближчим часом», - сказав Олексій Соболев.

В рамках інвестиційної програми ЄС кошти можуть бути спрямовані на проекти в таких секторах як енергетика, транспорт, IT, промисловість, зелена трансформація, агросектор та муніципальні проекти.

Українські приватні та державні компанії можуть отримати фінансування через МФО напряму (ЄБРР, ЄІБ, KfW, AFD, BGK, (IFC) та інші міжнародні фінансові інституції), та через українські банки.