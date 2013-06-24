Бізнес має будувати стратегії, розуміючи, що членство України в Європейському Союзі є неминучим. Про це заявила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час виступу на панельній дискусії у межах заходу “War & Business” (Війна та Бізнес), організованому Ukraine Business News та UBN Network, у п’ятницю, 15 березня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми говоримо про членство України в Європейському Союзі на публічному заході у країні в центрі Європи, яка перебуває в стані повномасштабної війни. В таких умовах, дуже наївно говорити про найгірший чи найкращий сценарії розвитку подій. Попри всі виклики, ми продовжуємо рух до мети. Це підкріплено політичними та юридичними рішеннями, ухваленими щодо вступу України у ЄС, а це означає, що наше членство в Союзі є неминучим. Тож яку б стратегію розвитку ви не формували, ви повинні робити це з усвідомленням того, що Україна стає членом ЄС», – зазначила Ольга Стефанішина.

По-друге, зі слів Віце-прем’єр-міністра, початок скринінгу законодавства та презентація Європейською Комісією проекту переговорної рамки – це перші, формальні кроки, які запускають процес перемовин щодо вступу.

«Україна вже значною мірою інтегрована в ринок Євросоюзу. Може здатись, що ми лише починаємо процес вступу. Водночас, ми вже є значною мірою частиною європейського ринку, а з початком повномасштабної війни ці зв'язки лише поглибилися. Так, Україна, по суті, вже є частиною ринку праці, має лібералізацію торгівлі, митні послаблення, є частиною енергетичного ринку, має високий рівень адаптації законодавства до права ЄС. Переговорний процес допоможе закріпити той факт, що ми де-факто вже є невід’ємною частиною ЄС», – зауважила Ольга Стефанішина.

Віце-прем’єр-міністр також окреслила низку пріоритетів, які визначила для себе Україна у процесі переговорів. Зокрема, прискорення правового наближення у сферах аграрної політики, харчової безпеки та транспорту в межах процесу скринінгу українського законодавства на відповідність до права ЄС.

«Інтеграція до ЄС якнайшвидше – це наша спільна політична мета. Закликаю вас визначити, яку роль ви хотіли б зіграти у цьому процесі. Ми бачимо, що українська економіка має бути основним рушієм формування позицій на переговорах у різних сферах, і це життєво важливо для нас. Тому, наш діалог має бути безперервним», – зауважила вона.

Ольга Стефанішина підкреслила, що для українського бізнесу та іноземного бізнесу, що працює в нашій державі, важливо зрозуміти, що Україна стає частиною ширшого східноєвропейського ринку.

«У цей турбулентний час, європейська інтеграція є єдиним передбачуваним середовищем для правових перетворень і розвитку країни, яке є чітким, прозорим, відкритим та стійким. Наш рух до членства, що має потужну багаторічну підтримку громадян, неможливо відкотити назад. Це важливо для розуміння компаній, які хочуть інвестувати в Україну», – підсумувала вона.