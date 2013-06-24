28 травня 2024 року у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО (РУН) на рівні послів за участі Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної. Ключовими темами засідання стали безпекові потреби України, очікування від Саміту НАТО у Вашингтоні, а також інституційний розвиток України у рамках реалізації адаптованої Річної національної програми. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Віце-прем'єр-міністр наголосила на тому, що наразі важливо забезпечити стабільність надання військової підтримки Україні, адже саме затримки із наданням критично важливого озброєння уможливили нещодавній російський наступ.

«Наші нагальні військові потреби залишаються незмінними – це системи протиповітряної оборони, бойові літаки F-16, боєприпаси, далекобійна артилерія, бронетехніка та інші необхідні речі», - підкреслила Ольга Стефанішина.

Віце-прем'єр-міністр детально зупинилась на очікуваннях української сторони від Вашингтонського саміту НАТО, який відбудеться у липні. Вона відзначила, що серед його рішень мають бути ті, що спрямовані на посилення протиповітряної оборони України.

«Необхідна кількість систем Patriot зроблять наші міста більш безпечними і дадуть нам можливість пережити майбутній зимовий період», – зазначила Ольга Стефанішина.

Віце-прем'єр-міністр відзначила ініціативу щодо посилення ролі НАТО у координації надання Україні військової допомоги та підготовки і представила принципи, важливі для української сторони з цього питання.

Ольга Стефанішина також поінформувала держави-члени НАТО про інституційні трансформації в рамках виконання адаптованої Річної національної програми зокрема у сфері протидії корупції та верховенства права, та досягненні відповідності стандартам Альянсу.

Зі свого боку союзники висловили готовність зробити все можливе для забезпечення України необхідним озброєнням. Вони високо оцінили прогрес України у реалізації принципів і стандартів НАТО і запевнили, що рішення Вашингтонського саміту стануть вагомим кроком у посиленні військової підтримки України та її наближенні до Альянсу, а також підтвердили, що шлях України до членства в НАТО є незворотнім.

Окрім того, союзники підтвердили участь у Саміті миру в Швейцарії. Віце-премʼєр-міністр підкреслила, що росія активно намагається дискредитувати захід, зокрема гібридними методами.

У ході свого візиту до штаб-квартири НАТО Ольга Стефанішина зустріласьіз Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили посилення ролі НАТО у наданні військової допомоги та забезпеченні тренувань для України, а також очікування від майбутнього Саміту НАТО у Вашингтоні. Результати РУН також були закріплені на зустрічі з Помічником Генерального секретаря з політичних питань і політики безпеки Борісом Руге.

Віце-прем'єр-міністр також провела низку зустрічей із керівництвом Міжнародного секретаріату НАТО та Постійними представниками держав-членів НАТО.