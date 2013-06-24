24 грудня, з нагоди Дня працівників архівних установ України, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Міністр юстиції України Ольга Стефанішина зустрілася з керівництвом Державної архівної служби, працівниками центральних державних архівів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Віце-прем’єр-міністр подякувала архівістам за їхню щоденну роботу. Вона наголосила, що Міністерство юстиції, яке спрямовує і координує Державну архівну службу, пріоритезує розвиток спроможностей служби та захист архівного фонду України.

«Для мене честь сьогодні бути з вами. В умовах повномасштабної війни, ви мали надзвичайно важливу задачу: зберегти не просто архіви, а, по суті, історію української Державності. Наша державність поруч з нашими здобутками – це те, що привело нас до рішення про старт переговорів щодо членства України в ЄС. Попереду ще багато викликів. Однак, моїм особистим пріоритетом є розбудова інфраструктури Державної архівної служби та підняття важливості вашої роботи на найвищий державний рівень. Це надважливо для сьогодення України та майбутніх поколінь. Дякую кожному та кожній за ваш внесок», – підкреслила Ольга Стефанішина.

Віце-прем’єр-міністр повідомила, що того ж дня Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію захисту документальної спадщини до 2027 року та операційний план заходів з її реалізації. Метою Стратегії є визначення цілісної системи сучасної архівної справи, що відповідає наявним потребам та завданням, а також спроможної реагувати на поточні виклики.

«Наступним етапом є початок роботи над змінами до законодавства у цій сфері. Це дозволить нам з вами не лише більш якісно і швидко працювати, але й оновити та осучаснити Державну архівну службу», – заявила урядовиця.

Окремо Ольга Стефанішина подякувала працівникам архівної служби за демонстрацію унікальних архівних документів, свідчень та художніх творів, що розкривають давні та міцні зв’язки України та інших європейських країн. Віце-прем‘єр-міністр підкреслила, що окремим напрямом має стати розширення обізнаності українців щодо цих зв’язків, презентація скарбів архівного фонду України, зокрема через використання сучасних технологій. У цьому контексті було окремо позитивно відзначено діяльність архівної служби з оцифрування архівів.

«Ми вдячні за ту увагу, яку Ви, як Міністр юстиції, приділяєте роботі Державної архівної служби України, а також за пріоритетність напрямку розвитку архівної справи в Україні. Схвалення Стратегії захисту документальної спадщини, документа, що задає тон розвитку галузі – це підтвердження високої уваги до нашої роботи на практиці. Активно готуємось до її реалізації та розбудови архівної служби», – зазначив Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.

Віце-премʼєр-міністр Ольга Стефанішина разом з Головою Державної архівної служби Анатолієм Хромовим вручили працівникам архівних установ подяки за особливий внесок у розвиток української архівної служби.

Урочисте нагородження відбулося у приміщенні Будинку митрополита Національного заповідника «Софія Київська».