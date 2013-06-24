Україна має показати серйозний результат як по виконанню Угоди про асоціацію, так і по реалізації рекомендацій Єврокомісії до кінця року, аби на початку 2023 року мати ясність щодо подальшого руху до членства в ЄС.

На цьому наголосила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час вебінару з бізнесом, організованого Європейською бізнес асоціацією. Про це повідомляє Урядовий портал.

«На сьогодні в парламенті є близько 50 євроінтеграційних законопроектів, які народні депутати розглядатимуть вже найближчим часом. Крім того, до 9 серпня разом з міністерствами ми завершимо підготовку текстів усіх законопроектів, необхідних для імплементації Угоди про асоціацію. Ми дуже цінуємо ту експертизу, яку має бізнес, і закликаємо вас долучитися до цього процесу», – сказала Ольга Стефанішина.

Урядовиця також відзначила, що Кабінет Міністрів зацікавлений, аби законодавство ухвалювали з урахуванням інтересів бізнесу.

«Перемовини щодо членства України в ЄС мають бути вигідними для нашої країни і, коли ми будемо приєднуватися до ЄС, то маємо бути конкурентоспроможними. У нас велика економіка з потужними індустріями в кожній сфері – логістика, енергетика, харчова промисловість. Тому сьогодні важливо інвестувати свої зусилля у вивчення регулювань Європейського Союзу та їхній вплив на ваш бізнес, адже членство України в ЄС означатиме, що ми станемо невід'ємною частиною спільного ринку Євросоюзу та будемо керуватись його правилами», – сказала Ольга Стефанішина.

Віце-прем’єр-міністр також закликала бізнес продовжувати роботу з європейськими інституціями для адвокатування секторальної інтеграції з ЄС, зокрема щодо «промислового безвізу».

«Україна підійшла до останніх раундів оціночних місій, які дозволять розпочати переговори щодо укладання Угоди АСАА. Розраховуємо, що до кінця жовтня оціночні місії завершать свою роботу», – сказала Ольга Стефанішина.

Урядовиця також зазначила, що готуючись до переговорів із розширення, Уряд почав формувати команду талановитих переговірників. Урядовиця запросила представників бізнесу долучитись до урядової команди на шляху підготовки до членства в Європейському Союзі.