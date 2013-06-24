11 березня, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина взяла участь у Публічній дискусії «Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Перед початком дискусії, Віце-прем’єр-міністр звернулась до гостей та учасників заходу із вітальним словом.

«Залишається менше двох тижнів до розгляду Радою ЄС наступних кроків щодо розширення Євросоюзу та оцінки нашого прогресу в реформах у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Я вважаю, що у цьому контексті наша країна має солідні, чіткі здобутки. Маємо повністю дієздатну антикорупційну інфраструктуру, як для запобігання, так і для протидії корупції. Ми встановили належні законодавчі рамки для того, щоб інституційні та правоохоронні функції були реалізовані належним чином. Тож тепер справа за антикорупційними органами, які мають продемонструвати результати та відповідати найвищим стандартам», – наголосила Ольга Стефанішина.

Вона висловила особливу подяку іноземним партнерам, зокрема експертам, українському громадянському суспільству, всім, хто працює над втіленням реформ, необхідних на шляху України до ЄС.

Під час панельної дискусії спікери обговорили протидію дезінформації та маніпулятивним наративами щодо України у контексті функціонування демократичних інституцій, корупції та верховенства права.

«Сьогодні ми говоримо про 10 років перетворень, натхненних Революцією Гідності. За це важке десятиліття ми побудували незалежні, дієздатні антикорупційні інституції; водночас в деяких країнах наративи щодо корупції в Україні майже не змінились. Ми розуміємо, що є необхідність не лише боротися з ними, а й допомогти нашим партнерам і друзям не піддаватися цим наративам. Хочу підкреслити, що Україна – це не унікальний випадок. Корупція є скрізь. Я думаю, що головне – підвищувати обізнаність партнерів, але також самим визнавати власні досягнення. Ми пройшли величезний шлях. Ми можемо експортувати для інших наш досвід і знання, – зазначила Ольга Стефанішина. –Але ми завжди ставили перед собою високі вимоги і зараз, оскільки процес вступу до ЄС починається і закінчується оцінкою реформ демократичних інститутів, верховенства права недостатньо створити інституції, зробити їх функціональними, необхідно зробити їх ефективними».

Говорячи про очікування щодо рішень Європейської Комісії про переговорну рамку, Віце-прем’єр-міністр підкреслила, що ключові органи влади держави працюють надзвичайно наполегливо, щоб отримати відповідне рішення вже цього тижня.

«Ми систематично виконуємо всі зобов’язання, які взяли на себе в межах рекомендацій Єврокомісії. Зокрема, сьогодні вранці (11 березня) правоохоронний комітет Парламенту схвалив останній очікуваний законодавчий акт, який встановлює адміністративну відповідальність за порушення законодавства в сфері лобіювання. Ми провели величезну роботу з точки зору перебудови всього наративу щодо захисту прав національних меншин. І це, вважаю, величезна історія успіху», – підкреслила Ольга Стефанішина.

З її слів, за останні роки було створено дуже потужну мережу підтримки України. Водночас попереду Україну чекає десятиліття розвитку, трансформації та постійної оцінки з боку ЄС. Вона зазначила, що європейський процес – це процес дорослішання, у ньому не існує легких рішень. За її словами, пошук консенсусу між різними позиціями є невідʼємною частиною європейської інтеграції. У контексті цього Ольга Стефанішина зазначила продуктивність взаємодії між іноземними партнерами, українським громадянським суспільством, парламентом, урядом.

Участь у панельній дискусії взяли Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, Генеральний прокурор України Андрій Костін та Голова Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради України Анастасія Радіна.

Організатори заходу – Антикорупційна ініціатива ЄС та Офіс Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.