У п’ятницю, 29 березня, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зустрілась з Головою Національної асамблеї Франції Яель Браун-Піве, яка прибула з візитом до Києва. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь у зустрічі взяли також Віце-президент Національної Асамблеї Валері Рабо, Голова Комітету з питань оборони Томас Гассільюд та Голова Комітету дружби Франція-Україна Бенджамін Хаддад.

Під час зустрічі Віце-прем’єр-міністр висловила вдячність Франції за лідерство та підтримку.

Яель Браун-Піве підкреслила, що її країна приділяє велику увагу майбутньому вступу України до Європейського Союзу та відзначила прогрес нашої держави щодо виконання необхідних кроків для відкриття перемовин щодо членства та імплементації відповідного законодавства.

«Європейський шлях був закладений в основу нашої трансформації ще 10 років тому з перемогою Революції Гідності. Це був перший крок до незворотності наших змін і повернення до європейської родини. З початком повномасштабної війни саме рішення про надання Україні статусу кандидата на членство, яке підтримала Франція, один з ключових лідерів Європейського Союзу, стало основним фактором єднання суспільства і політиків навколо реформ, і навколо віри в перемогу України у цій агресивній війні росії», – підкреслила Ольга Стефанішина.

З її слів, сьогодні контекст європейської інтеграції України має абсолютно інше значення. Так, питання реформ могло б бути предметом дискусії в мирний час. Водночас, з початком повномасштабної агресії, на всіх рівнях законодавчої та виконавчої влади є чітке розуміння, що трансформації, пов'язані з європейським шляхом, є абсолютно необхідними для посилення стійкості країни та підготовки України до перемоги.

«Ми маємо моральне зобов'язання перед своїми громадянами, попри всі дискусії і складності ми ухвалили всі необхідні рішення, і своїм рухом та ефективністю демонструємо, що за нами затримки не буде, ми готові рухатись швидко, ці реформи насамперед в інтересах України. Зараз, коли ми наблизились до фактичного відкриття переговорного процесу, важливо зберігати динаміку, насамперед політичну, а також секторальних реформ, і без підтримки держав-членів Європейського Союзу це буде неможливо. Україна повністю готова до переговорного процесу. Сподіваємося, ключові рішення будуть ухвалені швидко, і першим важливим тестом буде рішення про затвердження переговорної рамки, представленої Єврокомісією, в червні цього року», – підкреслила Віце-прем’єр-міністр.

Голова Національної асамблеї Франції зі свого боку запевнила, що її країна поділяє бачення України і підтримує, що перша міжурядова конференція повинна відбутися не пізніше червня під час головування Бельгії в Раді ЄС.

«Рішення про розширення ЄС повернуло Європейський Союз на геополітичну арену. Сьогодні очевидно, що Європа має брати на себе відповідальність і за свою безпеку, і за своє існування, і за своє майбутнє. Тому рішення про членство України, інших країн, в Європейському Союзі має насамперед геополітичний вимір. Україна неодноразово доводила спроможність робити все необхідне, щоб рішення на рівні лідерів були ухвалені. Ми закликаємо, щоб саме держави-члени були драйвером процесу розширення з розумінням того, що ви можете бути впевнені в Україні», – підкреслила Ольга Стефанішина.

Під час зустрічі також торкнулись питання продовження автономних торгових преференцій щодо України з боку ЄС. Віце-прем’єр-міністр нагадала, що днями посли ЄС досягли згоди щодо умов подальшої торгової лібералізації.

«Це передбачає певні захисні заходи, чіткий механізм моніторингу. Цей підхід в індивідуальному порядку дає можливість країнам моніторити імпорт в Європейський Союз окремих груп товарів. Водночас не маємо забувати, що рішення про торгову лібералізацію було ухвалено як елемент реагування на наслідки російської агресії. Протягом майже 10 років функціонування Зони вільної торгівлі, яка передбачала суттєву лібералізацію доступу на ринки ЄС, Україна не створювала жодних проблем на ринку. Будь які питання, які виникають зараз, не походять з недобросовісної поведінки України. Вони є прямим наслідком російської агресії і неможливістю функціонування українського ринку в умовах, які були до війни», – наголосила вона, закликавши підтримати заходи, необхідні для виживання української економіки.

Окремо сторони обговорили результати міжурядових консультацій Урядів України та Польщі, які відбулись цього тижня у Варшаві.

«Це був перший з початку вторгнення візит українського Уряду майже у повному складі до Польщі. Він підтвердив, що будь-які точкові турбулентності, які виникають, не можуть розділити нас. Це був прояв єдності і налаштованості на діалог попри виклики», – підкреслила Віце-прем’єр-міністр.