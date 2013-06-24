Світ має вивчити уроки з тієї системи архітектури безпеки, частиною якої була росія. Ця країна не може бути долучена до дискусій щодо формування нової системи безпеки в Європі до того моменту, поки вона не деокупувала території України, не понесла юридичну відповідальність за війну та не розпочала виплату репарацій Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

На цьому наголосила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час виступу на Варшавському безпековому форумі.

Урядовиця зазначила, що вважатиме перемогою для України її реконструкцію, яка спиратиметься на членство країни в ЄС. Поряд з тим, допоки Україна не стала членом НАТО, Україна адвокатуватиме міжнародні безпекові гарантії, які дозволять створити запобіжники для уникнення нової агресії проти України.

Ольга Стефанішина сказала, що Україна розглядає політичну й економічну інтеграцію у рамках Євросоюзу як важливий інструмент для збереження єдності, суверенітету та безпеки.

Урядовиця також зазначила, що рішення Євросоюзу про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС було пов’язано серед іншого з консенсусом, що такий крок зробить сильнішим і сам ЄС та поверне йому суб’єктність на міжнародній арені.

Окремо Віце-прем’єр-міністр зупинилась на викликах енергетичної кризи, яку спровокувала росія, та важливості збереження європейської єдності для їх подолання.

«Енергетична незалежність ЄС від росії зробить Євросоюз сильнішим. Досягнення цієї цілі буде непростим з рядом серйозних викликів та загрозами політичній стабільності. Однак ми маємо зробити усе необхідне для того, аби досягти цієї мети», – сказала Віце-прем’єр-міністр.

Урядовиця також нагадала, що росія давно використовувала енергетику як основний елемент свого геополітичного впливу та шантажу, а відповідні політики були закладені у її стратегічні документи. Однак, на жаль, країни-члени ЄС довгий час ігнорували загрози, пов'язані із поглибленням енергетичної залежності від росії.