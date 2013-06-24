Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у четвер, 4 квітня, виступила з ключовою промовою на конференції «Чехія в ЄС: Наступні 20 років», організованій Міністерством закордонних справ Чехії та Торгово-промисловою палатою у Празі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Конференцію відкрив Президент Чехії Петр Павел. Підтримка України та її майбутнє в ЄС обговорювали на спеціальній панелі з Міністром європейських справ Чехії Мартіном Дворжаком.

Під час свого виступу Віце-прем’єр-міністр нагадала, що Чехія почала головувати у Раді ЄС одразу після того, як Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, одночасно борючись з повномасштабної агресією росії.

«Саме у період вашого головування були ухвалені найважливіші рішення і закладено основу для потужного повернення Європейського Союзу як великого гравця на світовій арені. Я дуже вдячна чеському уряду і особисто Президенту Петеру Павелу за його відданість і постійну підтримку. І ми дуже раді бачити, що, незважаючи на всі труднощі, ми залишаємося сильними партнерами і союзниками не просто на словах, але на рівні конкретних справ», – зазначила Ольга Стефанішина.

Вона висловила окрему подяку Чеській Республіці за мобілізацію військової підтримки України, що є життєво важливим для нашої держави на тлі масованих російських атак.

«Наш міцний зв'язок з Європейським Союзом та відданість європейській інтеграції були ключовим елементом нашої стійкості та здатності вижити протягом всієї війни. З рішенням прийняти заявку України на отримання статусу кандидата, а також розпочати переговори про вступ, Європейський Союз став тільки сильнішим. ЄС став справжнім лідером на світовій арені, спроможним вирішувати кризи та протистояти глобальній невизначеності, що дозволило мобілізувати єдність всередині та за межами ЄС», – наголосила Віце-прем’єр-міністр.

З її слів, після двох років боротьби, Україна залишається політично мобілізованою для проведення необхідних реформ на шляху до європейської інтеграції. Так, за цей час вдалося ухвалити потужну нормативно-правову базу у галузі подолання олігархічного впливу та забезпечити її дотримання. Крім того, вдалось завершити всі перетворення, необхідні для забезпечення дотримання верховенства права та посилення боротьби з корупцією, що стало демонстрацією відданості України її зобов'язанням.

Також Ольга Стефанішина підняла питання продовження лібералізації торгівлі з Україною, що є предметом дискусій з деякими державами-членами ЄС.

«Ми розуміємо, що війна і агресія впливає не тільки на українців як народ, Україну як економіку і суверенну країну. Її наслідки виходять далеко за межі українських кордонів. Дуже важливо, щоб ми разом знаходили рішення, які дозволять нам вижити, як країні, так і економіці. І це – функціонуюча торговельна лібералізація, – зазначила урядовиця, – Наразі ми ведемо дуже конструктивний діалог з урядами сусідніх країн, вирішуємо питання, пов'язані з напруженістю на внутрішньому ринку. І саме так ми бачимо наш діалог та інтеграцію у внутрішній ринок, спрямований на пошук консенсусу на кожному кроці».

У цьому контексті, вона висловила вдячність чеському уряду, який зайняв конструктивну і відкриту позицію, із розумінням, що для України питання продовження Автономних торговельних заходів є життєво важливим.