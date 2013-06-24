Україна повністю дотримується амбітного графіка переговорного процесу з ЄС. Про це заявила Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністр юстиції України Ольга Стефанішина під час спільного засідання Уряду України та Колегії Європейських комісарів, що відбулося у Києві у треті роковини повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Рада сьогодні у вашій присутності підтвердити, що Україна вистояла й залишається відданою динамічному руху на шляху вступу до ЄС. Ми вже підготували дорожні карти, що є амбітним дороговказом майбутніх реформ у сферах верховенства права та боротьби з корупцією, а також трансформації державного управління. В Уряді ми також наполегливо працювали з Парламентом, з громадянським суспільством над підготовкою дорожньої карти щодо функціонування демократичних інституцій в умовах війни. Це – основа функціонування держави під час війни і підготовки до післявоєнного періоду. Очікуємо на можливість представити ці дорожні карти Єврокомісії та державам-членам для ухвалення подальшого рішення, що наблизить відкриття першого та усіх наступних переговорних Кластерів», – зазначила Віце-премʼєр-міністр.

Зі слів урядовиці, українська сторона дотримується амбітного графіку переговорного процесу, виконуючи всі свої зобов’язання вчасно.

Крім того, як зазначила Ольга Стефанішина, до моменту членства в ЄС є чимало можливостей для поглиблення інтеграції, що необхідно використовувати. Зокрема, Україна представила пропозиції щодо секторальної інтеграції, які сподівається обговорити на найближчому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС.

«Ми маємо амбітний порядок денний на цей рік, підтверджуємо, що маємо достатні спроможності відкрити всі Кластери, і ми будемо наполегливо працювати над мобілізацією єдності всередині ЄС, що живить цей процес. Ми також повністю підтримуємо будь-які зміни в процедурах, що дозволять рухатися без затримок», – наголосила вона.

Окремо, Віце-премʼєр-міністр привітала рішення Ради ЄС щодо ухвалення 16-го пакета санкцій проти росії за її агресію проти України.

«Це дуже важливий сигнал про те, що у вирішальні моменти держави ЄС досягають єдності. Ми повинні продовжувати діалог щодо заморожених активів рф. У той час, як російська сторона заявила, що це буде однією з вимог за столом переговорів згодом, дуже важливо концентруватися вже зараз на цьому питанні й працювати спільно з перспективою на майбутнє», – зазначила вона.

Ольга Стефанішина подякувала Європейському Союзу за чітку позицію, що росія має нести відповідальність за скоєні злочини.

«Ми цінуємо вашу роботу, що визначила правові підстави для створення спеціального трибуналу для притягнення винних до відповідальності», – наголосила вона.

Зі слів Ольги Стефанішиної, Україна також готує правову базу, необхідну інформацію, дані, що в подальшому будуть передані на розгляд Спеціального трибуналу.

«Всі ці дані акумулюються в українських реєстрах та базах даних і будуть перевірені та передані до Спеціального трибуналу, коли настане час. Йдеться не тільки про справедливу компенсацію, а й про підзвітність і відповідальність. І дуже важливо, щоб у цей конкретний момент ми всі були єдині в тому, що відповідальність росії не підлягає обговоренню», – наголосила Віце-премʼєр-міністр.