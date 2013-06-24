27 березня в межах відкриття заходу «Жінки за сильнішу Україну», організованого за підтримки Представництва ЄС в Україні, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністр юстиції Ольга Стефанішина взяла участь у першій сесії щодо ролі жінок у забезпеченні демократичного розвитку країни та захисті прав людини. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час заходу, зокрема, йшлося про оголошене Європейським Союзом та його державами-членами, Швецією і Німеччиною, виділення 44 мільйонів євро на підтримку організацій громадянського суспільства (ОГС) в Україні, зокрема 6 мільйонів євро, спрямованих на розвиток гендерного лідерства в межах підходу «Team Europe» та подальші пріоритетні кроки в межах розвитку гендерної рівності в Україні.

Віце-прем’єр-міністр наголосила, що питання рівності жінок та чоловіків й захисту їхніх прав – це невід’ємна складова демократичного розвитку, повоєнного відновлення та євроінтеграційного руху країни.

«Гендерна рівність – це не лише питання справедливості, а й стратегічна передумова економічного та соціального розвитку, життєво необхідного як під час війни, так і в повоєнному відновленні. Йдеться не про окремий напрямок, а про наскрізний вимір трансформацій, критично важливих зокрема для інтеграції України в ЄС. Сьогодні імплементація європейських стандартів у сфері гендерної рівності є частиною впровадження дорожньої карти верховенства права – необхідного елемента для відкриття офіційних переговорів про вступ до ЄС у межах Кластера 1 «Основи процесу вступу», – зазначила Ольга Стефанішина.

Вона підкреслила, що Україна демонструє значний прогрес у сфері гендерної рівності, зокрема, у залученні жінок до сектору безпеки та оборони, розвитку жіночого підприємництва та зміцненні правових механізмів захисту постраждалих від насильства. Так, з 2021 року кількість жінок у бізнесі збільшилася на 43%, вони ж започаткували понад 60% нових ФОП минулого року. Сьогодні в ЗСУ служать понад 70 000 жінок. Майже 20 тисяч – на бойових посадах.

Разом з тим Віце-прем’єр-міністр звернула увагу на трагічні наслідки триваючої війни, що також позначаються на жінках: «Політика гендерної рівності за час війни отримала нові відтінки. Разом з позитивними ініціативами із підтримки жінок, ми також маємо жахливі реалії – сексуальне насильство у воєнних умовах, численні випадки знущань над жінками та чоловіками, які перебували в російському полоні та окупації», – наголосила вона.

Ольга Стефанішина підкреслила важливість документування злочинів, скоєних під час російської агресії, та зауважила на ролі міжнародної спільноти у підтримці України: «Ми не витрачали часу, боролись за своє існування як держави і водночас документували і продовжуємо документувати російські злочини, скоєні в Україні. І сьогодні я пишаюся, що Євросоюз підхоплює зусилля держави, щоб забезпечити справедливість».

З промовами також виступили: Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова та заступник Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

«Жінки стали рушійною силою незламності України, очолюючи зусилля громад на всій території країни, спрямовані на відновлення та подолання руйнівних наслідків цієї війни. Ми не можемо дозволити собі залишити нікого позаду. Нове фінансування не лише розширить можливості жінок з усіх верств суспільства й посилить їхній голос, але й дозволить порушити табу та сприятиме розв'язанню унікальних проблем, що постають перед жінками під час цієї жорстокої війни. Завдяки фінансуванню у розмірі 6 мільйонів євро ми підтримаємо низку проектів, які об'єднають жінок різного походження, з різних регіонів та секторів, й забезпечимо їхню центральну роль у відновленні та формуванні майбутнього України», - зазначила Посол Катаріна Матернова.

Захід, що відбувся у Києві, зібрав представників Уряду, міжнародних організацій, громадянського суспільства та правозахисників. Панельні дискусії були присвячені питанням підтримки жінок-ВПО, постраждалих від насильства, родин військових, а також протидії домашньому насильству в умовах війни. Учасникам презентували пакет допомоги від ЄС, спрямований на підтримку організацій громадянського суспільства в Україні. Так, оголошено конкурс грантів, що розпочнеться в травні 2025 року, розміром 14 млн євро, наданих на підтримку ОГС, з яких 5 млн євро буде спрямовано на розвиток гендерного лідерства.