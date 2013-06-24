Єдиний спосіб забезпечити стійкість трансформацій України – це посилити обороноздатність держави. На цьому наголосила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час свого виступу онлайн на заході в межах щорічних зборів та бізнес-форуму Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що проходить у Єревані, Вірменія. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Учасники дискусії обговорили, зокрема, реалізацію схваленого Радою ЄС українського Плану для Ukraine Facility, а також важливість процесу інтеграції України до ЄС для забезпечення сталості трансформації країни.

«Порядок денний, пов'язаний зі вступом до ЄС, вже став головним рушієм системних і демократичних перетворень в країні, і буде ключовим рушієм не тільки відновлення, але й розбудови, адаптації України як країни, як економіки, до її майбутнього в ЄС і, перш за все, в межах європейського внутрішнього ринку. Це вимагає величезної кількості секторальних перетворень, приведення у відповідність до європейських правил, і цей процес розпочнеться з початком переговорів про вступ.

У той же час, Український План – це базовий набір показників, які дозволять відслідковувати прогрес у ключових сферах, пов'язаних з інвестиціями, стійкістю економіки тощо», – зазначила Віце-прем’єр-міністр.

Ольга Стефанішина підкреслила, що процес вступу країни до Європейського Союзу починається і закінчується реформами у сфері верховенства права та функціонування демократичних інститутів. Ці трансформації є насамперед вимогою українського суспільства, і держава почала їх здійснення ще в 2014 році.

«Процес вступу до ЄС значно прискорив цю трансформацію, дозволив її структурувати. Зараз, коли Україна перебуває на порозі початку переговорів про вступ, наше головне завдання – вибудувати стратегію сталості реформ, збереження їх динаміки. І в цьому процесі ми розраховуємо на підтримку наших партнерів з ЄС», – додала вона.

Особливу увагу урядовиця приділила питанням відновлення і реконструкції країни протягом всієї війни.

«Дуже важливо, щоб ми доклали всіх можливих зусиль для забезпечення нашого відновлення, забезпечення фінансових внесків, які партнери надають Україні. Єдиний спосіб забезпечити стійкість і належне освоєння цих інвестицій – це гарантувати безпеку і захист української економіки, а також безпеку і захист українського народу, який розбудовує цю економіку. Без протиповітряної оборони, без необхідної безпеки в повітряному компоненті, це буде неможливо. Будьте певні, ніщо не може підірвати нашу відданість трансформації. Але ми також повинні переконатися, що ці фінансові та інвестиційні можливості захищені, переконатися, що українська протиповітряна оборона сильна», – додала Віце-прем’єр-міністр.