Опівночі 27 лютого остання група українських спортсменів, тренерів і функціонерів повернулися із зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані.
Головна увага численного гурту тих, хто зустрічав у міжнародному аеропорту «Бориспіль», була прикута до тріумфатора Олімпіади-2018 Олександра Абраменка, який здобув історичне «золото» у фристайлі.
Попри пізню годину і втому від тривалого перельоту, Олександр та інші спортсмени й наставники відповіли на всі запитання представників ЗМІ, поділившись враженнями від перебування у Пхьончхані та виступів на Іграх.
Володар єдиного українського «золота» Олександр Абраменко зазначив: для нього право нести державний прапор на церемонії закриття Білої Олімпіади — велика гордість. Фристайліст сподівається, що медаль не стане для нього останньою: «Золота медаль — це найвищий щабель для спортсмена. Мій стрибок був найкращим у житті, — не приховував емоцій переможець, а на запитання журналістів про плани на найближчі дні відповів лаконічно, — збираюся відпочити». Перший заступник голови Миколаївської облради Іван Кухта, який був серед тих, хто зустрічав, наголосив: «Українська олімпійська дружина здобула лише одну медаль у Кореї. Це сумно, з одного боку, та з іншого — надзвичайно приємно, що нагорода золота і здобув її саме вихованець миколаївської школи фристайлу». Звісно, успіх Олександра Абраменка — це показник феноменальної титанічної роботи тренерів: Максима Нескоромного, Юрія Кобельника і тренера олімпійської збірної із фристайлу Енвера Аблаєва.