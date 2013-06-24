Відучора в Україну заборонено в’їзд іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Південно-Африканської Республіки, Республіки Ботсвана, Республіки Зімбабве, Республіки Намібія, Королівства Лесото, Королівства Есватіні, Республіки Мозамбік, Республіки Малаві. І тим, хто перебував на їхній території не менш як сім днів протягом останніх двох тижнів, повідомляє ДПСУ.

Норми карантинних обмежень не стосуються іноземців і осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, є подружжям або дітьми наших громадян, працівників іноземних диппредставництв і консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей, інших категорій іноземців та осіб без громадянства за погодженням з МЗС.

Ця категорія людей підлягає двотижневій самоізоляції, якщо вони прибули з наведених вище країн. Термін самоізоляції розпочинається з моменту перетину державного кордону. Його не можна припинити раніше, відповідно до встановленого порядку.