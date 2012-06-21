Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Чужих дітей не буває. Про це пам’ятали небайдужі полтавці, коли збирали на благодійному ярмарку кошти на підтримуючу терапію для Ярослава Почтаренка та Віти Гур’янової, які борються із онкологічними хворобами.
Жертвували хто скільки міг, а всього зібрали 6330 гривень, тобто кожна дитина отримала по 3180 гривень.
Звичайно, це крапля в морі, адже коштів на їхнє лікування треба набагато більше. Та найголовніше, що у наш непростий час не у всіх зачерствіли душі, ще є бажання допомогти ближньому.
Рідні та представники освітніх закладів у яких навчаються ці діти, теж як можуть наближають їхнє одужання. Готуючись до акції, мама Віти Гур’янової разом із своєю племінницею Ірою Правдою і класним керівником Віти Ларисою Коробкіною напекли смаколиків і привезли із села Руденки в Полтаву. Мама Ярослава Почтаренка – Таміла продавала товари, організовувала столи та доставку. Поробки з глини, які прекрасно розпродалися, допомогли підготувати заступник директора з навчальної роботи Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Тетяна Романовська і керівники гуртків кераміки Ірина Ардашева та Ірина Матвієнко.
Допомогти Ярославу Почтаренку та Віті Гур’яновій можна переказавши гроші за номерами карток:
4149 4991 2416 6412 (Гур’яноваТетяна)
5168 7573 7256 9915 (Почтаренко Руслан).