Міністерство соціальної політики спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю відкриває онлайн-платформу protez.msp.gov.ua.На ній зібрано всю актуальну інформацію про державну програму протезування.

У межах державної програми протезування українці можутьбезплатноотримати не лише високоякісні протези та інші засоби реабілітації, а й послуги з їх ремонту, заміни та обслуговування. Ця онлайн-платформа допоможе розібратися з кожним етапом: від подання заяви до отримання самого виробу.

«Торік майже 11,5 тисячі українців було забезпечено протезами, 4,5 тисячі громадян отримали компенсації за самостійно придбані допоміжні засоби реабілітації. Це значні цифри, які свідчать, що наші люди потребують допомоги. Важлива складова в її отриманні — можливість знайти максимально повну інформацію про безоплатну програму протезування та забезпечення засобами реабілітації, адже це запорука надання якісної допомоги та підтримки. А отже, крок до відновлення.

Відтепер кожен, хто потребує цієї інформації, може знайти на нашому лендінгу покроковий алгоритм дій, щоб скористатися державною програмою протезування. Сподіваємося, ця платформа стане корисним інструментом для всіх, хто потребує підтримки», — сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

На платформі зокрема докладно описано види засобів реабілітації та як їх отримати; можливість одержати компенсацію за самостійно придбаний виріб; ремонт та обслуговування.

Ресурс постійно оновлюватимуть і доповнюватимуть з огляду на зміни в державній програмі та нові запити користувачів, повідомляє Міністерство соціальної політики.