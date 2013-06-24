Понад 701 тис. відвідувачів за весь час роботи - саме таким є показник національної екологічної платформи ЕкоСистема. Майже стільки ж - 638,5 тис. користувачів ми нарахували з часу запуску вебресурсу та мобільного застосунку ЕкоЗагроза. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

ЕкоСистема - це сервіс із зручними цифровими послугами для бізнесу, а також офіційною інформацією з відкритих довкіллєвих реєстрів для громадян і посадовців. Наразі у ЕкоСистемі працює майже 92,5 тис. підприємців. Для них онлайн доступна 21 послуга із 29 існуючих у довкіллєвій сфері. Всього за цей час через ЕкоСистему бізнес оформив понад 120 тис. дозвільних документів.

Найпопулярнішими електронними послугами стали:

декларація про відходи у режимі peopleless, тобто без участі чиновника, - яких вже подано понад 58 тис. ;

оформлення лісорубного квитка - понад 27 тис. ;

сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів - майже 14,5 тис.

Для громадськості - на ЕкоСистемі відкриті 30 реєстрів.

Частиною ЕкоСистеми є сервіс ЕкоЗагроза. Він був створений Міндовкіллям ще на початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Насамперед, щоб забезпечувати людей достовірними даними про стан довкілля, а також дати можливість кожному оперативно повідомити про виявлені злочини проти природи.

ЕкоЗагроза акумулює дані із 750 постів контролю радіаційного забруднення у Східній Європі та з майже 5 тисяч постів контролю за станом води, повітря. Тут є вся інформація, що рятує життя - сповіщення про повітряні тривоги, хімічну небезпеку; показники забруднення води, повітря та інформація про виявлені небезпечні відходи чи стихійні сміттєзвалища; інструкції на випадок екологічних надзвичайних ситуацій. Й головне, що вся ця інформація доступна кожному у власному смартфоні.

“Не зупиняємося на досягнутому. Плануємо й надалі розширювати функціонал ЕкоСистеми. Наша команда крок за кроком реалізує масштабну ціль – побудувати необхідну “цифрову інфраструктуру” для комфортного співіснування держави, бізнесу та громадян та максимально перевести у діджитал усі питання, які можуть виникати у людей щодо сфери захисту українського довкілля”, - зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.