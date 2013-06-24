1 липня набуває чинності оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA). Учора перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та міністр з просування експорту, міжнародної торгівлі та економічного розвитку Канади Мері Нг виступили зі спільною заявою щодо цієї історичної події.

Як ідеться в заяві, оновлена CUFTA буде корисною працівникам, підприємствам і споживачам обох країн, посилюючи торговельну та економічну співпрацю між Канадою й Україною. Документ зберігає умови доступу до ринку для товарів з угоди 2017 року, її було оновлено, щоб внести розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю.

«У довгостроковій перспективі оновлена CUFTA зміцнить наше загальне двостороннє економічне партнерство», — йдеться у спільній заяві.

Як підкреслено у спільній заяві, Канада послідовна у зміцненні своїх відносин з Україною, підтримує її безпеку та стабільність. Міністри й надалі надаватимуть додаткові можливості канадським та українським підприємствам і працівникам для стимулювання міцного, сталого та інклюзивного економічного відновлення, повідомляє Мінекономіки.