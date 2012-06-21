Ухвалення Верховною Радою пенсійної реформи, підготовленої Кабінетом Міністрів за сприяння Президента та експертного середовища, дає змогу перейти до практичної реалізації всіх ініціатив. І тому важливо максимально швидко провести всю роботу на місцях, щоб пенсіонери отримали перераховані пенсії вже в жовтні. Такими словами Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відкривав селекторну нараду з регіонами, присвячену питанням упровадження пенсійної реформи.
«Український парламент ухвалив реформу пенсійної системи, її мета — створення справедливої системи пенсійного забезпечення. Маємо рекордну кількість голосів «за» і переходимо до практичного впровадження рішень. Це масштабна робота, яку треба провести в стислі терміни. Просив би організувати належним чином роботу, повідомити кожного пенсіонера про розмір підвищеної пенсії та зробити перерахунки коштів за жовтень. Нагадую, що ми запроваджуємо автоматичну індексацію пенсій щороку. І з жовтня мінімальна пенсія становить 1452 гривні», — розставив крапки над «і» глава уряду.
Учасники наради заслухали доповідь міністра соціальної політики Андрія Реви. Він означив головні напрями реформи та розповів про порядок перерахунку пенсій. Окрему увагу міністр звертав на проведення робіт в областях, близьких до непідконтрольних територій, де проживає значна кількість пенсіонерів. Переважно вони колишні шахтарі, металурги. Підвищення пенсій стосуватиметься безпосередньо таких категорій громадян. «Припускаю, що бойовики різними способами спробують легалізуватися в органах Пенсійного фонду й соціального захисту. Просив би взяти це питання на контроль спільно з правоохоронними органами», — сказав Андрій Рева.
Голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний зазначив, що запланований перерахунок пенсій — наймасштабніший за всю історію незалежності. Його слова цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну: «В Пенсійному фонді є ресурс для здійснення перерахунку. Це 26 мільярдів гривень. Ті пенсіонери, які встигнуть отримати пенсії у попередньому обсязі, одержать доплати до 25 жовтня. Усім органам Пенсійного фонду поставлено завдання забезпечити доступне інформування пенсіонерів про нові розміри пенсій. Питання перерахунків на постійному контролі. Усі органи Пенсійного фонду готові до оперативного перерахунку та нарахування пенсій згідно з реформою», — пояснив Олексій Зарудний.
Закон про пенсійну реформу Президент планує підписати до понеділка. Володимир Гройсман особисто говорив з главою держави на цю тему. «Президент до понеділка підпише закон, що дасть нам змогу розпочати з наступного тижня виплату пенсій українським пенсіонерам. Зараз законопроект знаходиться у парламенті, його підпише Голова Верховної Ради, і далі документ спрямують на підпис Президентові. Ми маємо максимально швидко втілити його в життя», — наголосив Володимир Гройсман.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»