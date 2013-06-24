Міністерство освіти і науки продовжує працювати над оновленням предмета «Захист Украіни» в 10—11 класах. Важлива складова цього процесу — зміна підходу до викладання предмета та навчання вчителів. Тому оновлення предмета почали знавчання тренерів, які стануть агентами змін і зможуть надалі передавати знання та навички вчителям «Захисту України», а ті — кожному молодому громадянину.«Хочемо, щоб з 1 вересня предмет «Захист України» викладали по-новому. І саме вчителі мають стати рушієм цих змін, тому навчання педагогів — важливий фокус уваги. Наша мета — зробити так, щоб у підсумку вчителі «Захисту України» стали натхненниками для багатьох молодих громадян: формували потужну патріотичну позицію, надавали знання для збереження життя і в мирний час, і в умовах війни», — зазначаєміністр освіти і науки Оксен Лісовий.

81 відібраний майбутній тренер переймав досвід у представників «Азову», ОСІНТ-агенціі «Мольфар», демократичної школи «Маибутні» та КMBS. Навчання охоплювало теми національної безпеки та оборони, інформаційної безпеки, військового управління, а також стосувалося особливостей роботи з учнями 10—11 класів і педагогіки.

Відтепер після отримання сертифіката тренери зможуть проводити підвищення кваліфікації вчителів.

Заплановано, що в липні розпочнеться набір на другу хвилю навчання для тренерів через великий попит та важливість викладання оновленого предмета «Захист України».

Нагадаємо, що для оновлення предмета «Захист України» 2023 року уряд передбачив 1,74 мільярда гривень на підвищення кваліфікації вчителів цього предмета, а також закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для навчальних кабінетів, повідомляє Міністерство освіти і науки.