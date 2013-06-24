1 липня міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев представив у Верховній Раді оновлені підходи до критеріїв та порядку бронювання військовозобов’язаних. Він наголосив, що бронювання залишається одним із важливих інструментів збереження кадрового потенціалу економіки в умовах повномасштабної війни. Однак цей механізм має забезпечувати справедливий баланс між потребами бізнесу та Збройних Сил України.

«Міністерство усвідомлює стратегічну необхідність підтримки бізнесу, який сьогодні працює в надзвичайно складних умовах. Водночас бронювання має залишатися збалансованим інструментом, який дозволяє зберігати роботу критично важливих підприємств і враховує оборонні потреби держави», — зазначив Олексій Соболев.

Міністр нагадав, що механізм бронювання ґрунтується на наданні підприємству статусу критично важливого. Для отримання такого статусу підприємство має відповідати щонайменше трьом критеріям. Два критерії обов’язкові: рівень середньої заробітної плати не нижчий від трьох мінімальних заробітних плат, тобто 25 941 грн, а для підприємств на прифронтових територіях — не нижчий за 2,5 мінімальної заробітної плати, тобто 21 618 грн; а також відсутність податкової заборгованості. Третій критерій підприємство обирає самостійно. Це може бути базовий критерій, визначений постановою Кабінету Міністрів України, зокрема обсяг сплачених податків понад 1,5 млн євро на рік або річна валютна виручка понад 32 млн євро тощо. Також підприємство може обрати галузевий чи регіональний критерій, затверджений профільним центральним органом виконавчої влади або обласною військовою адміністрацією.

Наприклад, в Мінсоцполітики є критерії для виробників протезів, ортопедичного взуття, у Мінекономіки є один з критеріїв для великих важливих компаній щодо високої середньої зарплати, але це один з додаткових, є сотні інших, з яких можна обрати. Загалом 66 державних органів затвердили 164 галузеві та 225 регіональних критеріїв.

Окремо міністр зупинився на підприємствах, що працюють на прифронтових територіях. З вересня 2025 року для них запроваджено можливість збільшення обсягів бронювання до 100%. За цей період додатково заброньовано майже 50 тис. працівників на 2133 підприємствах. Загалом кількість заброньованих на прифронтових територіях подвоїлася і сягнула майже 100 тис. осіб. Активне зростання останніми місяцями спостерігається за такими галузями економіки, як­от переробна промисловість, будівництво, транспорт.

«Критично важливі підприємства сьогодні генерують 60% надходжень до бюджету. Тому завдання держави — зберегти можливість для таких підприємств працювати, сплачувати податки, підтримувати економіку та водночас забезпечити прозорість і справедливість у застосуванні механізму бронювання», — наголосив Олексій Соболев.

Міністр зазначив, що системний перегляд підходів до бронювання востаннє відбувався у грудні 2024 року. В умовах повномасштабної війни це тривалий період, тому оновлення критеріїв — своєчасний крок. Для цього у червні Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову. Основні зміни стосуються трьох напрямів: зарплатного, галузевих і регіональних критеріїв, а також обрахунку квоти для працівників­сумісників.

Відповідно до рішення уряду, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають переглянути власні галузеві й регіональні критерії визначення критично важливих підприємств. На 1 липня всі відповідні міністерства затвердили свої критерії, 15 із них уже опубліковано, решта перебувають на завершальному етапі державної реєстрації. Усі критерії мають повністю оновити та оприлюднити до кінця тижня.

Як приклад Олексій Соболев навів один з оновлених критеріїв Мінсоцполітики України для виробників протезів. Раніше для отримання статусу критичності такі підприємства мали забезпечити за державною програмою не менш як 50 осіб протезами на рік. За новими критеріями цей показник становить не менш як 300 осіб.

За попередніми розрахунками, оновлення галузевих і регіональних критеріїв стосується приблизно 20% підприємств. Саме щодо них державні органи, які затвердили змінені критерії, мають переглянути раніше ухвалені рішення. Цього тижня такі підприємства поінформують про необхідність подання пакета документів для визначення критичності за новими критеріями.

Для більшості підприємств, чий галузевий або регіональний критерій залишився без змін, уряд запроваджує спрощений порядок підтвердження статусу. У такому разі підприємство подає лише довідку про середню заробітну плату працівників за останній місяць та податковий розрахунок. Документи потрібно подати до 10 серпня.

Окрема зміна стосується працівників­сумісників. Раніше таких працівників, а також осіб, яким уже надано відстрочку, зокрема багатодітних батьків або студентів, могли враховувати у квоті бронювання одночасно на кількох підприємствах. Тепер працівника враховують у квоті лише за одним місцем роботи — тим, з яким строк трудових відносин найбільший. Бізнес інформували про цю зміну ще на початку червня.

Підприємствам, на яких після зміни правил обліку квота бронювання виявилася перевищеною, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства надсилає відповідні повідомлення. Упродовж наступного тижня вони мають узгодити кількість заброньованих працівників із новою квотою.

Нині механізм бронювання загалом забезпечує збалансований підхід, який враховує потреби і економіки, і Збройних Сил. Тому міністерство підходить до змін виважено, мінімізуючи можливості для маніпулювання й зловживань всіх учасників процесу і водночас неухильно враховуючи інтереси та потреби обороноздатності держави як безумовний пріоритет.

Джерело:

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства