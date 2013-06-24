Кабінет Міністрів України вніс важливі зміни до постанови від 16 лютого 2022 року №120 Про затвердження Порядку надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень (харчоблоків) у закладах загальної середньої освіти. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У 2024 році в державному бюджеті України передбачено субвенцію на модернізацію харчоблоків у сумі 1,5 млрд гривень. Із метою розподілу цих коштів МОН проводитиме відбір проектів, Порядок та умови якого подані на затвердження КМУ.

Відбір проектів здійснюватиметься за допомогою програмних засобів державної цифрової екосистеми для підзвітного управління відновленням DREAM, до якої заявники (органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, військові адміністрації (у разі їх утворення) подають проектні заявки шляхом заповнення інформації у відповідних розділах електронного кабінету користувача, завантаження необхідної документації в електронній формі та подання електронної заявки.

За результатами пріоритезації, яка здійснюється за допомогою програмних засобів екосистеми DREAM, формуються переліки проектів по областях та місту Києву по кожному типу технологічної моделі організації харчування. Сформовані Єдиною цифровою системою та погоджені обласними, Київською міською державними (військовими) адміністраціями переліки проектів, розглядає утворена МОН комісія, яка переглядає на відповідність вимогам та умовам сформовані переліки та формує остаточний перелік проектів для фінансування за рахунок субвенції.

Основні зміни:

1. Розширення напрямків фінансування. Тепер кошти субвенції можуть бути спрямовані не лише на оновлення обладнання, а й на створення та проведення реконструкції чи капітального ремонту приміщень їдалень (харчоблоків) у школах.

2. Встановлення чітких критеріїв для відбору проектів:

Для модернізації базової кухні у ЗЗСО з чисельністю:

не менше ніж 600 учнів для Києва й обласних центрів;

300 учнів для міських територіальних громад (ТГ) і закладів спільної власності обласних рад;

200 учнів для сільських і селищних ТГ.

Для модернізації опорної кухні у ЗЗСО з чисельністю:

не менше 1500 учнів для Києва та обласних центрів;

не менше 1000 учнів для міських ТГ та закладів спільної власності обласних рад;

не менше 700 учнів для сільських та селищних ТГ.

3. Запровадження прозорого механізму конкурсного відбору проектів. Буде створена спеціальна Комісія з представників центральних органів влади, експертів та громадськості, яка здійснюватиме оцінку та відбір проектів.

4. Моніторинг реалізації проектів через екосистему DREAM. Розпорядники коштів субвенції зобов'язані вносити в систему достовірну інформацію про стан виконання робіт.

5. Встановлення головних вимог на отримання субвенції:

наявність проектно-кошторисної документації (ПКД) або технічного завдання на проектування;

створення протягом року або наявність у регіоні фабрики-кухні, в якій заплановано реалізацію проекту;

наявність кількох прилеглих закладів освіти-отримувачів послуг до ЗЗСО, у якому буде опорна кухня;

безпечність умов освітнього процесу (очне / змішане навчання, наявність укриттів або передбачено облаштування до кінця календарного року);

співфінансування з місцевих бюджетів;

комплексний підхід, який передбачає придбання обладнання, реконструкцію та/або капітальний ремонт приміщень;

строк завершення проекту – до кінця поточного року.

6. Відбір проектів для надання субвенції відбуватиметься за наступними етапами:

МОН розміщує на офіційному веб-сайті оголошення про початок відбору проектів;

заявники подають проектні заявки за допомогою програмних засобів екосистеми DREAM шляхом заповнення відповідних розділів в кабінеті користувача після оголошення конкурсу;

перелік відібраних екосистемою DREAM проектів розглядається відповідною ОВА або КМДА та погоджується за замовчуванням або ж МОН надаються зауваження чи пропозиції стосовно рейтингового переліку;

наказом МОН утворюється Комісія для розподілу субвенції за проектами;

комісія розглядає рейтинговий перелік відібраних екосистемою DREAM проектів, здійснює оцінку відповідності проєктів умовам та критеріям, розглядає пропозиції ОВА або КМДА (у разі наявності) та формує остаточний перелік проектів, яким може надаватись державна фінансова підтримка;

перелік бюджетів, які отримають субвенцію, подається МОН на затвердження КМУ;

КМУ затверджує розподіл коштів;

подання щомісячних та щоквартальних звітів;

реалізація проектів замовниками до 31 грудня 2024 року.

7. Порядок подання проекту на отримання державної субвенції:

реєстрація в DREAM громади / області;

внесення проектів у систему DREAM;

подання проекту на державну субвенцію після оголошення початку добору;

автоматична пріоритезація проектів за бальною системою в DREAM;

комісія визначає проекти, які отримують фінансування на підставі нарахованих балів на попередньому етапі та відповідності поданих документів вимогам субвенції;

затвердження переліку закладів освіти, які отримають фінансування;

перерахування коштів до бюджетів громад / областей;

Старт реалізації проекту.

8. Визначення переліку документів для подання заявки:

копія рішення засновника закладу про очне / змішане навчання;

фотографії, що фіксують поточний стан їдальні (харчоблоку) ЗЗСО, які потребують модернізації;

обґрунтування доцільності в описовій частині проекту;

попередній кошторис проекту та підтвердження про попередньо спрямовані за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету на розроблення проектної документації та проведення її експертизи, якщо проект подано з завданням на проектування;

гарантійний лист щодо наявності або гарантії придбання транспортного засобу для доставки готової продукції з опорної кухні;

гарантійний лист щодо облаштування укриття протягом року в разі його відсутності;

гарантійний лист щодо забезпечення співфінансування із зазначенням джерел такого фінансування.

Ці зміни дозволять забезпечити комплексне оновлення інфраструктури та нададуть можливість покращити умови та якість харчування учнів у школах.