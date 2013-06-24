Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у МЗС України переговори з верховним комісаром ООН з питань біженців Філіппо Гранді, на яких ішлося про посилення співпраці між Україною та Управлінням верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ).

Міністр позитивно відзначив роботу УВКБ в Україні, зокрема надання нового пакета допомоги для підготовки до зимового періоду, і наголосив на важливості посилення гуманітарного реагування для підтримки українців, що постраждали внаслідок російської агресії проти України. Він висловив вдячність УВКБ за постійну підтримку українців і нашої держави.

За підсумками зустрічі сторони оголосили про спільний запуск онлайн-платформи «Україна — це дім», яка стане важливим інструментом підтримки зусиль з відновлення та відбудови України, а також повернення українців. Платформа надаватиме переміщеним особам і сім’ям перевірену актуальну інформацію, яка допоможе їм ухвалити обґрунтовані рішення щодо можливості повернення з-за кордону.

«Ми підтримуємо лідерство та координаційну роль УВКБ з надання допомоги українцям у країні й за її межами. Доки триває російська агресія, наші люди за кордоном потребують міжнародної допомоги та підтримки, — заявив Дмитро Кулеба. — Ми готові працювати разом над допомогою тим українцям за кордоном, які планують повернутися, в поверненні додому. У цьому зв’язку розраховуємо, що одним з важливих інструментів стане платформа «Україна — це дім», що розпочинає свою роботу під егідою УВКБ. Ця платформа допоможе людям отримати достовірну актуальну інформацію з усіх питань, які стосуються повернення в Україну, побачити, які є можливості та переваги, і зробити поінформований вибір».

Міністр також закликав УВКБ до рішучих кроків для захисту українських дітей, депортованих у росію, для недопущення їх незаконного всиновлення та безпечного повернення в Україну.

Сторони висловили сподівання на продовження партнерства з реалізації спільних проєктів між Міністерством закордонних справ та Управлінням верховного комісара ООН з питань біженців для посилення технічної спроможності консульської служби України та підтримки глобальної української спільноти.

Джерело: Міністерство закордонних справ