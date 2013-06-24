Моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала сумарні страти російськими збройними силами цивільних осіб у більш як 30 населених пунктах у Київській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях.

Про це заявила голова Місії Матільда Богнер на презентації у середу, 29 червня, нової доповіді Управління ООНз прав людини щодо України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми серйозно стурбовані незаконними вбивствами, включно з сумарними стратами цивільних осіб у понад 30 населених пунктах у Київській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях. Ці вбивства були вчинені російськими збройними силами, коли ці райони перебували під їхнім контролем наприкінці лютого та в березні», - сказала Богнер.

Вона поінформувала, що Моніторингова місія ООН лише в Бучі задокументувала незаконні вбивства російськими збройними силами, зокрема сумарні страти щонайменше 50 цивільних осіб, переважно чоловіків, але також жінок і дітей.

За словами Богнер, стурбованість ООН викликають також 270 випадків свавільного затримання та насильницьких зникнень представників місцевих органів влади, журналістів, активістів та інших цивільних осіб, які “приписуються збройним силам росії та пов’язаним з ними збройним групам”.

«Серед них 8 жертв – одна жінка та сім чоловіків, які були знайдені згодом мертвими», - зазначила голова Моніторингової місії ООН.

Вона додала, що Місія зафіксувала 12 випадків насильницьких зникнень, скоєних українськими правоохоронними органами щодо осіб, підозрюваних у підтримці збройних сил росії та пов’язаних з ними озброєних груп.

Як зазначалося на презентації, доповідь охоплює період з 24 лютого по 15 травня. Представлені дані ґрунтуються на інформації, отриманій в результаті 11 виїздів на місця, відвідувань трьох місць тримання під вартою, 517 інтерв’ю з жертвами та свідками порушень прав людини, а також на інших джерелах інформації.

24 лютого президент рф володимир путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. російські війська знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.