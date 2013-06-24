28 жовтня Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що в Україні офіційно стартував опалювальний сезон.
Понад 55% об’єктів соціальної сфери— дитячі садки, лікарні, школи — уже підключено до тепла. У13 регіонах тепло частково подають і в житлові будинки. Решта областей продовжать підключення поступово — з урахуванням погодних умов та рішень органів місцевого самоврядування.
«росія системно атакує нашу енергетичну та теплову інфраструктуру. Але попри це технічна готовність комунальних підприємств і злагоджена робота всіх профільних відомств дає змогу розпочати опалювальний сезон», — наголосила очільниця уряду.
До роботи готові понад 17,5 тисячі котелень та 17 тисяч кілометрів теплових мереж. Проведено ремонти, замінено понад 340 км теплових мереж, сформовано запаси вугілля, пелет, рідкого палива та дров.
«Пріоритет уряду — забезпечити безперервний доступ до базових послуг. Робимо усе для того, щоб у домівках українців було тепло й світло. Дякую енергетикам та всім службам за щоденну роботу», — зазначила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.