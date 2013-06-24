В Україні цього року опалювальний сезон через плюсову температуру повітря планують завершити достроково — наприкінці березня.

Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню Le Figaro, переклад якого опублікувалапресслужба компанії, повідомляє Укрінформ.

«Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року з огляду на плюсову температуру це відбудеться наприкінці березня», — зазначив Олексій Чернишов.

За його словами, Україна спокійно пережила зиму. «Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак рф, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня», — наголосив керівник Нафтогазу.

Як повідомляв Укрінформ,Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав два параметри,які дали змогу пройти цей опалювальний сезон на газі власного видобутку. Ідеться про збільшення кількості свердловин та скорочення промислового виробництва через втрату великих підприємств.