Заступники Міністра енергетики України Світлана Гринчук та Роман Андарак провели чергову робочу зустріч з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сторони обговорили актуальні проблеми та потреби енергетичного сектору України на тлі постійних російських атак та підготовку до опалювального сезону.

Світлана Гринчук подякувала японським колегам за надання газових турбін, резервних генераторів та іншого устаткування для розбудови розподіленої генерації та забезпечення роботи критичної інфраструктури, а також за допомогу у захисті енергооб’єктів.

«Підтримка JICA дуже важлива та своєчасна. Завдяки їй ми можемо краще підготуватися до наступної зими. Особливо це стосується Харківщини та інших регіонів, які щодня страждають від ворожих обстрілів і зазнають руйнувань. Там живе багато людей, і ми маємо забезпечити об’єкти критичної інфраструктури усім необхідним енергетичним устаткуванням задля безперебійного водопостачання/водовідведення і теплопостачання», — зазначила Світлана Гринчук.

Також під час зустрічі приділено увагу довгостроковим планам співпраці, зокрема технічним рішенням щодо розбудови ВДЕ, низьковуглецевої енергетики та впровадження «розумних мереж» у процесі відновлення пошкодженої російським агресором енергетичної інфраструктури.

Представники JICA запевнили, що продовжать надавати Україні усю необхідну допомогу як для проходження прийдешнього осінньо-зимового періоду, так і впровадження найсучасніших енерготехнологій.