Підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 230 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів окупантами населених пунктів та об’єктів інфраструктури, ліквідовано 30 пожеж, надано психологічну допомогу 54 особам. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку війни здійснено 205 тис. 828 виїздів, ліквідовано 24 тис. 590 пожеж, врятовано 5 тис. 885 осіб, надано психологічну допомогу 283 тис. 952 особам.

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучались 170 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 270 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 85.22 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 42 тис. 442, на Херсонщині – 20 тис. 756, Донеччині – 16 тис. 972, Київщині – 12 тис. 837, Миколаївщині – 10 тис. 757, Чернігівщині – 7 тис. 417, Сумщині – 5 тис. 606.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 572 тис. 950 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 4 тис. 006 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 176 тис. 817 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.