Підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 210 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів окупантами населених пунктів та об’єктів інфраструктури, ліквідовано 17 пожеж, надано психологічну допомогу 185 особам. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку війни здійснено 204 тис. 690 виїздів, ліквідовано 25 тис. 425 пожеж, врятовано 5 тис. 866 осіб, надано психологічну допомогу 283 тис. 278 особам.

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучались 177 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 278 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 89,0 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 42 тис. 164, на Херсонщині – 20 тис. 591, Донеччині – 16 тис. 911, Київщині – 12 тис. 758, Миколаївщині – 10 тис. 705, Чернігівщині – 7 тис. 402, Сумщині – 5 тис. 567.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 571 тис. 353 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 975 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 176 тис. 098 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.