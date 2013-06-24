За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. Про це повідомляє Урядовий портал.

На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни.

Наразі залишаються підтоплені 852 дворогосподарства (Чернігівська – 474, Черкаська – 182, Дніпропетровська – 79, Полтавська – 107 та Київська – 10) та 111 будинків (Дніпропетровська – 38, Черкаська – 42, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2), з них 38 дачних.

Чернігівська область

Спостерігається підняття рівня води на річках Дніпро, Десна, Сейм, Сож та Віть. У річці Дніпро за добу +1 см, а в Десні додалось ще 5 см.

Зафіксовано підтоплення 474 дворогосподарств у 12 населених пунктах та 29 житлових будинках у 3 населених пунктах (с. Мньов, с. Пустинки та с. Прохорів Чернігівського району).

Порушено сполучення з 29 населеними пунктами Новгород-Сіверського, Корюківського, Ніжинського та Чернігівського районів. Підрозділами ДСНС перевезено 219 осіб та доставлено 10 кг. продуктів харчування. Для надання допомоги населенню залучено 24 особи та 23 од. техніки ДСНС (у т. ч. 5 болотоходів «Богун» та 10 плавзасобів).

Волинська область

Підтоплено 7 тис. 198 га сільськогосподарських угідь (Камінь-Каширський – 4 тис. 100 га та Ковельський – 3 тис. 98 га). Протягом доби відкачано 83 м. куб води з 3 дворогосподарств.

Київська область

У селі Погреби Броварського району залишається підтопленими 10 присадибних ділянок. Із зони підтоплення перевезено 6 осіб.

А от в смт Іванків Вишгородського району підняття рівня води не спостерігається. Силами місцевих органів влади проводяться роботи з відновлення переїзду через річку Тетерів.

Наразі спостерігається підняття рівня води на річці Десна у населених пунктах с. Літки та с. Рожни Броварського р-ну.

Рівненська область

Підтоплено 3 тис. 63,5 га сільськогосподарських угідь (Варашський – 663 га та Сарненський – 2 тис. 400,5 га).

Черкаська область

На території 16 населених пунктів Черкаського та Золотоніського районів підтоплено 42 житлові будинки, 182 дворогосподарства та 485 га сільськогосподарських угідь.

Полтавська область

На території 6 населених пунктів Кременчуцького району підтоплено 2 житлові будинки, 107 дворогосподарств та 15 га сільськогосподарських угідь.

Дніпропетровська область

На території області підтоплено 38 дачних будинків, 79 дворогосподарств та 0,5 га сільськогосподарських угідь.

За добу підрозділами ДСНС відкачано 1 тис. 493 м куб. води. Всього з початку робіт відкачано 12 тис. 139 м. куб.

Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.