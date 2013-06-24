Його не брали до війська. Ні з першої, ні з другої спроби. Відмовляли за віком, мовляв, ледь має 19 років. Та Владислав уперто продовжував штурмувати поріг РТЦК. Першою маленькою перемогою став контракт із ЗСУ, домогтися якого вдалося лише влітку 2022 року. Звідти, мабуть, і позивний — «Шалений», якого неможливо зупинити.

На першому бойовому виході, коли очолював групу, молодшого сержанта не зупинив і обстріл фосфорними боєприпасами. Видовище, згадує, було феєрично-захопливе і водночас смертельне. Сріблястий серпантин сипався просто на позиції. План виживання міг бути лише один: бігати! «Падає ж бо поволі, і можна встигнути маневрувати й ухилятися, — ділиться досвідом «Шалений». — Але якщо нема паралельного обстрілу».

Майже півтора року Владислав командував відділенням, виконував обов’язки головного сержанта взводу. Поранення зазнав під час першого виїзду бригади на Донбас, другого — на запорізькому напрямку. Оцінивши розвиток військової справи, перевівся на посаду оператора роти ударних БпПЛА, де мав багато знайомих, які швидко ввели в курс справ.

«Як бойова одиниця нині я став у кілька разів ефективнішим, ніж раніше. Війна змінює характер, і таких посад на БпЛА має бути дедалі більше. Це об’єктивна реальність, — робить висновок «Шалений». — Працюємо екіпажами БпЛА у складі трьох бійців. Знищуємо не лише техніку чи особовий склад, а й спорядження, БК, провізію ворога. Позбавити окупантів засобів для ведення бою та існування — не менш важливе завдання».

Для себе Владислав визначив і завдання на майбутнє: здобути вищу освіту. Тож заочно опановує правознавство в Національній академії внутрішніх справ. Під час іспитів його гасло стає таким: «Війна війною, а сесія — за розкладом». Зимову, скажімо, складав в одному з ротних бліндажів.

«Я в 19 років просто не зміг сидіти вдома і споглядати, як моя країна спливає кров’ю. Усе залежить від виховання в родині. Кожен виховує синів по-своєму. Хтось виховує чоловіком, а хтось — донькою. Тож якщо ти чоловік, треба відповідати цьому на сто відсотків і робити все для захисту країни, в якій живуть твої рідні», — переконаний «Шалений».

Юрій МЕДУНИЦЯ,

старший офіцер відділення комунікацій 46 оаембр, ДШВ ЗСУ

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