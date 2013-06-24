Оператори протимінної діяльності очистили ще три ділянки в межах державної програми компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення. Це угіддя в Миколаївській області загальною площею 131 гектар, які, зокрема, були забруднені касетними боєприпасами. Договори на розмінування таких ділянок були підписані в жовтні 2024 року. Загалом в межах програми оператори UDS та «Українське агентство розмінування» очистили понад 618 гектарів угідь на суму 19,3 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Для нас важливо, що оператори змогли очистити саме землі в Миколаївській області, де йшли інтенсивні бойові дії. І вже навесні ці ділянки будуть засіяні збіжжям чи іншими культурами. Безпека людей, економічна активність на територіях, що зазнали бойових дій – це і є відновлення України, що робить нас як державу сильнішими», – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Вартість розмінування трьох ділянок становила 4,3 мільйона гривень. Центр гуманітарного розмінування після верифікації ділянок Центром протимінної діяльності перерахував зазначені суми операторам.

«Лише у січні завдяки програмі компенсації вартості розмінування агроземель вдалося повернути до використання майже 620 гектарів угідь. Цього тижня ми плануємо перерахувати кошти за договорами на розмінування в Харківській області. Вже в лютому будуть оголошені перші цьогорічні аукціони на очищення агроземель і ми закликаємо фермерів подавати заявки на участь у програмі, а операторів брати участь у тендерах», – заявив директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда.

Цьогоріч приймання заявок на участь в державній програмі компенсації вартості розмінування розпочалося 23 січня. Станом на 3 лютого фермери подали 34 заявки на очищення земель в Харківській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Київській, Одеській та Івано-Франківській областях. Це 1620 ділянок загальною площею 7660,3 гектара. Дві подані заявки відхилені, решта – у роботі.