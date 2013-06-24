Кабінет Міністрів України 4 березня ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Нові правила дають змогу операторам забезпечити стабільність інтернету та мобільного зв’язку, особливо під час знеструмлень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Працівники постачальників телекомпослуг, які займаються будівництвом мереж, стійких до відключення електроенергії, за технологією xPON або які будують енергостійкі мережі на автошляхах та національних дорогах підлягають бронюванню. Для цього необхідне рішення Мінцифри про визначення підприємства критично важливим та включення керівником підприємства працівників до складу таких бригад.

Рішення сприяє безперебійному функціонуванню критично важливої телеком-інфраструктури та зміцнює цифрову стійкість країни під час воєнного стану.

«Стабільний зв’язок та інтернет — не просто зручність, а критична потреба в умовах війни. Бронювання будівельних бригад зв’язку сприятиме швидкому розвитку енергонезалежних мереж, що гарантуватимуть безперебійну роботу критично важливих підприємств і сервісів», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.



Щоб забезпечити бронювання працівників будівельних бригад, підприємство має відповідати таким вимогам:

Бути включеним Мінцифри до списку критично важливих підприємств, що займаються будівництвом мереж за технологією xPON.

Реалізовувати проекти з розбудови xPON-мереж і мати затверджені плани будівництва щонайменше на один рік.

Також мобільні оператори зможуть бронювати всіх працівників будівельних бригад, що займаються створенням енергонезалежних мереж уздовж автошляхів і національних доріг.

Процес бронювання будівельних бригад проходитиме через Дію — аналогічно до бронювання аварійно-відновлювальних служб. Мінцифри відповідатиме за формування переліку таких підприємств і наразі опрацьовує критерії їх включення. Якщо провайдер або оператор не виконає заплановані будівельні роботи, його буде виключено зі списку, а бронювання працівників анульовано.

Чому це важливо?

Державні установи та підприємства, критичні для економіки й оборони, зможуть працювати безперебійно.

Ще мільйон родин отримають доступ до надійного інтернету, що забезпечить можливість користуватися державними послугами, викликати екстрені служби та підтримувати зв’язок із близькими.

Покращаться умови для дистанційного навчання школярів.

Розвиток стійких телекомунікаційних мереж — це не лише про зручний інтернет, а й про безпеку держави. Ворог намагається позбавити нас зв’язку, але Україна робить усе можливе, щоб він залишався стабільним. Створення енергонезалежних мереж — один із ключових напрямів реалізації стратегії розвитку електронних комунікацій до 2030 року.