Ще торік у вересні професор Гарвардського університету Геннадій Фузайлов, ініціатор і керівник українсько-американської соціальної Програми «Інтегра», привіз до Львова синтетичну шкіру на суму 1,6 мільйона доларів. Здійснив це на засадах благодійності з надією, що матеріал стане у пригоді багатьом, хто зазнав опіків і потребує реконструкції шкіри. Однак досі лише один пацієнт звернувся із проханням допомогти йому. Виходить, інформація поширюється надто повільно, проте доставлений в Україну матеріал має означений строк придатності — два роки.
Тоді доктор Фузайлов вирішив звернутися через інтернет до журналістів. Зізнався, що ніч не спав, розмірковуючи, як побудувати розмову, щоб якомога швидше країною поширилася інформація: кожен українець може безкоштовно отримати допомогу в разі серйозних опіків. У нас майже не застосовують цього сучасного продукту через його високу ціну: клаптик 10х15 сантиметрів коштує у США в середньому 10 тисяч доларів. Синтетичну шкіру дуже часто, крім опікової хірургії, застосовують у пластичній хірургії, косметологічних клініках.
Українська програма спочатку була спрямована на допомогу дітям. Сім років поспіль у межах міжнародної співпраці до Львова приїжджала виїзна клініка. За цей час команді фахівців вдалося безкоштовно надати допомогу більш як тисячі українських дітей. Частину хворих відправляли для лікування у США. Потім ентузіасти, однодумці Фузайлова розширили сферу діяльності: освітніми заходами серед медичних сестер і лікарів, доставкою гуманітарних вантажів до львівських лікарень і на фронт. І ось тепер «Інтегра».
Нині цього продукту, доступного кожному українцеві, напевно найбільше потребують поранені в боях на сході країни. Віктор Ловга, начальник відділення гнійної хірургії Військово-медичного клінічного центру Західного регіону підтвердив: матеріал їм також стане у пригоді. Чи не найбільше потребуватимуть «Інтегри» поранені внаслідок вибухів солдати та офіцери. Тільки потрібен досвід, як вправлятися з новим для нас синтетичним матеріалом.
Цю проблему допоможе подолати професор Фузайлов. Він планує найближчим часом організувати майстер-клас в Україні, більше спілкуватися, налагоджувати контакти між американськими та українськими лікарями.
Ірина ЄГОРОВА
для «Урядового кур’єра»