За січень — березень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 636,3 мільярда гривень. У березні видатки становили 225,2 мільярда. Про це свідчать дані звітності Державної казначейської служби, повідомляє Міністерство фінансів.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

— 276,4 млрд грн (у березні — 87,4 млрд грн) — на оплату праці з нарахуваннями, або 43,4% загального обсягу видатків, витрачених за січень — березень 2023 року. Зокрема на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 216 млрд грн (у березні — 67,3 млрд грн);

— 154 млрд грн (у березні — 54,6 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг, або 24,2% загального обсягу видатків. Зокрема 105 млрд грн — для підтримки Збройних сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування). 32,9 млрд грн перерахувала Національна служба здоров’я на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

— 135,9 млрд грн (у березні — 48,6 млрд грн) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), або 21,4% загального обсягу видатків. Зокрема 68 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, 48,9 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

— 35,3 млрд грн (у березні — 15,9 млрд грн) — на трансферти місцевим бюджетам, або 5,5% загального обсягу;

— 24,2 млрд грн (у березні — 11,5 млрд грн) — на обслуговування державного боргу, або 3,8% загального обсягу.