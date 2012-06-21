1. Україна та Європейський Союз провели сьоме засідання Ради асоціації 11 лютого 2021 року в Брюсселі. Рада асоціації проходила під співголовуванням Жозепа Борреля, Високого представника ЄС з зовнішніх справ і політики безпеки, та Дениса Шмигаля, Прем’єр-міністра України.

2. Рада асоціації підтвердила незмінну відданість сторін зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та Європейським Союзом на основі Угоди про Асоціацію та Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (далі - ПВЗВТ), а також спільних цінностей, які в ній закладені.

3. Рада асоціації підкреслила єдність, солідарність та взаємну відданість, продемонстровані в умовах пандемії COVID-19. ЄС підтвердив свою готовність допомогти Україні отримати ранній доступ до вакцин та підтримати кампанію вакцинації через регіональний проект із Всесвітньою організацією охорони здоров'я, започаткований сьогодні. Рада асоціації очікує на відновлення звичних можливостей для подорожей наших громадян, щойно це дозволять епідемічні умови.

4. ЄС привітав реформаторські зусилля України. Учасники погодилися щодо потреби України в активізації зусиль з метою зміцнення верховенства права та забезпечення незалежного і ефективного функціонування антикорупційних інститутів задля забезпечення широкої суспільної довіри й підтримки у боротьбі з корупцією. Вони підтвердили, що всеохоплююча судова реформа залишається життєво важливою. У зв’язку з рішеннями Конституційного суду України ЄС високо оцінив зобов’язання України повністю відновити систему електронного декларування активів та наголосив на важливості ухвалення стримуючих санкцій. ЄС також звернув увагу на потребу надійних перевірок доброчесності суддів.

5. ЄС знову підтвердив свою непохитну підтримку та відданість суверенітету й територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Рада асоціації заявила про своє суворе засудження порушення суверенітету і територіальної цілісності України російськими збройними силами та підтвердила свою підтримку мирному і сталому політичному врегулюванню. Було підкреслено потребу в повній імплементації Мінських домовленостей усіма сторонами та наголошено, у зв’язку з цим, на відповідальності Росії. ЄС нагадав, що обсяг і тривалість економічних санкцій проти Росії залишаються пов’язані з повним виконанням Мінських домовленостей. Була підкреслена важливість підтримання режиму припинення вогню та його відповідність додатковим заходам щодо консолідації припинення вогню, яке діє з 27 липня 2020. Рада асоціації закликає звільнити усіх пов’язаних з конфліктом утримуваних осіб відповідно до Мінських домовленостей. Рада асоціації підтвердила свою повну підтримку зусиллям у Нормандському форматі, Тристоронній контактній групі та ОБСЄ і закликала до повного, безпечного і безперешкодного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ по усій території України.

6. ЄС знову підтвердив його політику невизнання незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, зокрема шляхом обмежувальних заходів. Рада асоціації засудила погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові та подальшу мілітаризацію півострова і Чорного та Азовського морів. Сторони закликали до негайного звільнення усіх незаконно затриманих і ув’язнених українських громадян на Кримському півострові та в Росії, зокрема кримськотатарських активістів. Рада асоціації також закликала Росію забезпечити безперешкодний і вільний прохід до і з Азовського моря відповідно до міжнародного права. Сторони привітали дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах. У цьому контексті, Україна детальніше представила концепцію «Міжнародної кримської платформи» та запросила ЄС взяти участь в інавгураційній зустрічі високого рівня у рамках цієї ініціативи 23 серпня 2021 у Києві.

7. Рада асоціації підтвердила початок проведення у 2021 році кібердіалогів Україна – ЄС. Сторони відзначили також важливість посилення співпраці у сфері спільної безпекової та оборонної політики та координацію у сфері спільної зовнішньої та безпекової політики, вітаючи у цьому контексті участь України в операції ЄС “EUFOR Althea”.

8. Рада асоціації погодилась продовжувати посилення економічної інтеграції та регуляторного зближення України з ЄС у таких сферах як цифрова економіка, спрощення торгівлі, митне співробітництво, юстиція та внутрішні справи у рамках Угоди про асоціацію.

9. Рада асоціації підтвердила наміри України та ЄС просувати вперед всебічний перегляд досягнення цілей Угоди, як це передбачено у статті 481. У якості першого кроку кожна сторона проводить внутрішню оцінку з метою презентації результатів на Саміті Україна-ЄС у 2021 році.

10. Рада асоціації підтвердила зобов’язання України та ЄС почати консультації щодо подальшого перегляду лібералізації торгівлі товарами в рамках ПВЗВТ, відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, та послідовно оновлювати відповідні Додатки до Угоди. Рада асоціації підкреслила необхідність посилювати спільну роботу над подальшим спрощенням торгівлі.

11. Рада асоціації погодилась з необхідністю ефективної і вчасної імплементації ПВЗВТ з метою отримання повних переваг Угоди про асоціацію та підкреслила необхідність повного дотримання зобов’язань в рамках ПВЗВТ.

12. Рада асоціації привітала початок місії з попереднього оцінювання готовності України до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів та очікує на якнайскоріше отримання її рекомендацій.

13. Рада асоціації визнала зусилля України у підтримці макроекономічної та фінансової стабільності. Обидві сторони відзначили виплату Україні 1,1 млрд євро в 2020 році за двома програмами макрофінансової допомоги ЄС. ЄС закликав Україну виконувати свої політичні зобов'язання в рамках поточної програми макрофінансової допомоги, направленої на боротьбу з Covid-19 та продовжувати тісну співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Рада асоціації підтвердила важливість незворотності реформ у банківському секторі, зокрема у зв'язку з націоналізацію ПриватБанку, наголосивши на важливості здійснення правосуддя стосовно осіб, відповідальних за масштабне шахрайство в ПриватБанку, та поверненні активів.

14. Рада асоціації погодилася щодо важливості подальшого впровадження реформ в енергетичному секторі. Рада асоціації привітала започаткування Фонду енергоефективності та підкреслила необхідність забезпечення належних внесків з державного бюджету України до Фонду. Обидві сторони домовились щодо важливості продовження співпраці щодо інтеграції енергетичних ринків та енергетичних систем України з енергетичним ринком ЄС на основі ефективного впровадження оновленого Додатку XXVII до Угоди про асоціацію, а також щодо координації подальших кроків.

15. Рада асоціації нагадала про важливість посилення зусиль для розв’язання викликів у сфері кліматичної дії та довкілля, як це передбачено Угодою про асоціацію та відповідно до Паризької угоди.

16. Рада асоціації привітала прагнення України наблизити свої політики та законодавство до Європейського зеленого курсу. Обидві сторони привітали цільову початкову зустріч між Виконавчим віце-президентом Тіммермансом та Прем'єр-міністром Шмигалем. Сфери спільного інтересу, які були обговорені, включали: енергоефективність, водень, вугільні регіони у стані переходу, промислові альянси та архітектура управління кліматом.

17. Рада асоціації привітала співробітництво у рамках Діалогу високого рівня між Україною та ЄС щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості. ЄС та Україна прагнуть інтенсифікувати співпрацю у галузі критичної сировини та акумуляторів з метою започаткування стратегічного партнерства. ЄС привітав участь України в Європейському альянсі сировини та Європейському альянсі акумуляторів.

18. Рада асоціації привітала прагнення України до подальшого наближення національного законодавства до права ЄС у сфері цифрової економіки, привітала прогрес у імплементації положень Угоди про асоціацію в телекомунікаційній сфері та підкреслила необхідність послідовних зусиль у цій сфері, зокрема, гарантування незалежності регулятора телекомунікаційного ринку. Обидві сторони привітали спільний робочий план співпраці між Україною та ЄС щодо електронних довірчих послуг.

19. ЄС нагадав про важливість свободи висловлювання, незалежності та плюралізму засобів масової інформації, включаючи важливу роль, яку відіграє незалежна державна служба мовлення. Сторони визнали, що зусилля України захиститися від маніпуляцій інформацією є законними, зокрема, враховуючи масштаби дезінформаційних кампаній, які торкаються України, в тому числі з-за кордону. Будь-які вжиті заходи не повинні відбуватися за рахунок свободи ЗМІ і повинні бути пропорційними меті.

20. Обидві сторони нагадали про спільні цінності демократії, верховенства права, поваги до міжнародного права і прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин, а також гендерної рівності. Рада асоціації погодилася стосовно потреби забезпечувати повагу щодо прав, які вже набуті особами, що належать до національних меншин, як це передбачено конвенціями ООН і Ради Європи та відповідними протоколами, недискримінації осіб, що належать до національних меншин та поваги до розмаїття на основі змістовного діалогу з представниками осіб, що належать до національних меншин. Сторона ЄС підкреслила потребу повністю імплементувати рекомендації Венеційської комісії стосовно освітнього закону. Українська сторона підкреслила, що після ухвалення Закону «Про загальну середню освіту» у січні 2020 з подальшим продовженням перехідного періоду до 2023 в частині впровадження статті 7 закону про освіту, вона виконала ключові рекомендації Венеційської комісії стосовного цього закону. ЄС заохочує Україну впровадити рекомендації Венеційської комісії стосовного закону про державну мову та ухвалити закон про національні меншини.

21. Рада асоціації погодилася щодо потреби швидко та змістовно розслідувати атаки проти активістів громадянського суспільства і журналістів та забезпечити притягнення до правосуддя замовників і виконавців. Також, ЄС послався на нещодавні події проти представників осіб, які належать до національних меншин, включаючи члена Європейського Парламенту. Україна заявила, що вона залишається відданою захисту прав людини, зокрема національних меншин та готова обмінюватися будь-якою інформацією і вживати будь-яких дій, що могли б сприяти зняттю занепокоєння.

22. Рада асоціації привітала прогрес у реалізації реформи децентралізації та визнала необхідність завершення формування відповідної правової бази. ЄС підкреслив необхідність продовження реформи державного управління та вжиття необхідних заходів для повної імплементації земельної реформи. Рада асоціації привітала запуск освітнього проекту для державних службовців України «Коледж Європи Натолін».

23. Рада асоціації нагадала про важливість укладення Угоди про Спільний авіаційний простір якнайшвидше в 2021 році.

24. Рада асоціації привітала прийняття Україною закону про внутрішній водний транспорт та намір України включити свої внутрішні водні шляхи (р. Дніпро та р. Південний Буг) до регіональної Транс'європейської транспортної мережі.

25. Рада асоціації привітала зацікавленість України у співпраці з ЄС відповідно до найближчим часом прийнятого Нового пакту ЄС про міграцію та притулок.

26. Рада асоціації привітала намір України поглибити співробітництво у науковій та інноваційній сферах з ЄС, у тому числі шляхом участі в програмах «Горизонт Європа», «ЕРАЗМУС +» та інших, а також продовження інтеграції до Європейського дослідницького простору.

27. Рада асоціації погодилася продовжувати співпрацю у рамках Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.

28. Рада асоціації високо оцінила активну участь України та її внесок до двостороннього та багатостороннього вимірів Східного Партнерства у контексті підготовки до Саміту Східного Партнерства в 2021 році.