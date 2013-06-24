За січень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 214,1 млрд грн, що на 63,9 млрд грн, або на 42,5%, більше порівняно з аналогічним періодом торік. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 14 лютого 2025-го.

У структурі видатків найбільше спрямовано: 110 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями, або 51,4%, загального обсягу видатків, витрачених за січень 2025 року (порівняно з аналогічним торішнім періодом зросли на 34,1 млрд грн, або на 44,9%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 84,7 млрд грн; 9,2 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг, або 4,3% загального обсягу видатків. Зокрема, 3 млрд грн — для підтримки Збройних сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг; 2,8 млрд грн Національна служба здоров’я України перерахувала на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення; 58,5 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), або 27,3%, загального обсягу видатків, що на 16,5 млрд грн, або на 39,4%, більше порівняно з аналогічним торішнім періодом; 4,4 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), або 2,1%, загального обсягу видатків; 14,5 млрд грн — на обслуговування державного боргу, або 6,8%, загального обсягу (порівняно з аналогічним періодом торік зросли на 5 млрд грн, або на 52,4%); 12,5 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам, або 5,8%, загального обсягу, повідомляє Мінфін.