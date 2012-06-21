«В умовах карантину і розгортання економічної кризи уряд прагне мінімізувати витрати людей на комунальні послуги, які зростуть через збільшення часу їх перебування вдома. Один зі шляхів мінімізації – здешевлення газу. Оптова ціна, яку уряд і Нафтогаз забезпечили для потреб населення й виробників тепла, у березні 2020 року на 14% менша, ніж минулого місяця. Це дає змогу регіональним збутовим компаніям забезпечити зниження тарифу на 9-13% порівняно з лютим», – цитує слова Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
У березні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ у межах спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 3,40 гривні за кубометр (без урахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільчими трубопроводами).
Як повідомляє НАК, така ціна сформувалася тому, що на внутрішньому ринку з’явився новий ліквідний ціновий індикатор. Оператор Газотранспортної системи України провів тендер на закупівлю газу на період постачання за березень-грудень 2020 року і торги продемонстрували, що в Україні є значна конкуренція, яка сприяє зниженню оптових цін на купівлю-продаж газу.
Під час розрахунку ціни газу для населення на березень Нафтогаз бере до уваги нові ринкові обставини. Оскільки Постановою Кабінету Міністрів задається максимально допустимий рівень ціни, НАК обрав найменшу індикативну ціну з двох можливих опцій: розрахованої за постановою КМУ та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на постачання газу Оператору ГТС України.
Оптовий прейскурант Нафтогазу – основа для формування роздрібних цін, які належать до зони відповідальності регіональних збутових компаній.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»