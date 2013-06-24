Звіт про виконання Угоди про асоціації передано стороні ЄС за 2023 рік у межах 9-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, що відбулося сьогодні, 20 березня, у Брюсселі, Бельгія. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відзначила, що Україна продовжує системно працювати над виконанням всіх кроків для вступу в ЄС. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є важливим інструментом на цьому шляху, адже дозволяє Україні досягти всебічної економічної та правової сумісності з Євросоюзом.

«Наша мета – поглиблювати інтеграцію різних секторів до внутрішнього ринку ЄС паралельно з переговорним процесом про вступ до ЄС. Конкретні пропозиції щодо інтеграції в цифровій, енергетичній, економічній та інших сферах вже узгоджені з стороною ЄС», – прокоментувала Ольга Стефанішина.

Звіт підготовлено Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Прогрес виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, за 2023 рік складає 88%.

«Попри триваючу повномасштабну війну росії проти України, ми продовжуємо послідовну роботу над поглибленням секторальної інтеграції до ЄС. Так, загальний прогрес виконання Угоди за 2023 рік збільшився на 5%. У 2023 році Кабінетом Міністрів України виконано 86% завдань відповідно до Угоди», – зазначив Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков.

Найбільший прогрес – понад 90% – досягнутий у таких сферах, як інтелектуальна власність; статистика та обмін інформацією; гуманітарна політика; юстиція, свобода, безпека, права людини; освіта навчання та молодь; політичний діалог, національна безпека та оборона.